The 2023 Greek Independence Day Parade Lineup Released

NEW YORK – The Federation of Hellenic Societies of Greater New York released the lineup for the 2023 Greek Independence Day Parade, Commemorating the 202nd Anniversary of Greek Independence 1821-2023, on Sunday, April 30, with Step-off at 1:30 PM.
2023 Parade Grand Marshal: George M. Logothetis
Parade Chairman: Philip Christopher
Honorary Marshals: 77WABC Radio John Catsimatidis, Ernie Anastos, Ambassador George J. Tsunis
Parade Co-Chairmen: Nicholas Bardis, Demetris A. Gonias, Nomiki Kastanas, Demos Siokis
Parade Executive Director: Georgea Kontzamanis
Parade Announcers: Demetris A. Filios, Despina Afentouli, Avgi Atmatzidou, and Yiannis Stroumbakis
ORDER OF PARADE BATTALIONS
HONORARY BATTALION
63rd Street, Fifth to Madison Avenue
NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT MOUNTED COLOR GUARD
FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NY PARADE COMMITTEE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE UNITED STATES REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF GREECE AND THE REPUBLIC OF CYPRUS HONORED GUESTS AND OFFICIALS
NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT CEREMONIAL BAND
NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT – SAINT PAUL’S SOCIETY
THE ST. ANDREW EASTERN ORTHODOX LAW ENFORCEMENT FEDERATION
NEW YORK CITY DEPARTMENT OF CORRECTION HELLENIC SOCIETY
FIRE DEPARTMENT OF NEW YORK HELLENIC SOCIETY
NEW YORK CITY PARKS AND RECREATION DEPARTMENT
U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, NY OFFICE
COLOR GUARD – BANNER OF THE FEDERATION AND THE GREEK AND AMERICAN FLAGS
KALAVRYTAN, 1821
LAVARON OF ’21 – KALAVRYTAN FRATERNITY
LAVARON OF KALAMATA SOCIETY “SAINT APOSTOLE” LAVARON OF MANI SOCIETY
LAVARON GEROS TOU MOREA
LAVARA EXODOS MESOLOGIOU, AETOLOAKARNANES & D.O.R.S. LAVARON CRETAN ASSOCIATION “OMONOIA”
LAVARON PONTION SOCIETY
LAVARON RIGAS FERAIOS
ACROPOLIS FLAG CARRIED BY ARISTA STUDENTS OF THE HELLENIC COMMUNITIES
PRESIDENTIAL GUARD OF THE HELLENIC REPUBLIC – EVZONES
2023 PARADE GRAND MARSHALL GEORGE M. LOGOTHETIS
BATTALION TO LINE UP 63rd Street, Madison to Park Avenues
Band #1 – Boy Scout Troop 236
- 1) FLOAT # 1 – MISS GREEK INDEPENDENCE
- 2) THE ARCHDIOCESAN CATHEDRAL OF THE HOLY TRINITY
THE CATHEDRAL SCHOOL
BASIL ACADEMY
- 3) NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH AND NATIONAL SHRINE AT THE WORLD TRADE CENTER
- 4) HELLENIC AMERICAN NEIGHBORHOOD ACTION COMMITTEE – HANAC
- 5) LAOGRAFIKOS OMILOS AMERIKIS- GREEK AMERICAN FOLKLORE SOCIETY
- 6) ELECTED OFFICIALS FROM NEW YORK CITY AND STATE
- 7) FLOAT #2 – WABC & CATSIMATIDIS FAMILY
- 8) HELLENIC MEDICAL SOCIETY
HELLENIC LAWYERS ASSOCIATION
- 9) FLOAT # 3- CYPRUS
Pan-Cyprian Band
CYPRUS FEDERATION OF AMERICA
PANCYPRIAN ASSOCIATION OF AMERICA, DIVISIONS: ATHLETIC, YOUTH ATHLETIC (ELEFTHERIA), WOMEN’S ISSUES NETWORK, DANCE, CHOIR, ASGATA ASSOCIATION “CYPRUS”, CYPRUS YOUTH COMMITTEE AMERICA (CYCA), LAMPOUSA CYPRIOT-AMERICAN ASSOCIATION, ENOSIS LEFKARITON IN AMERICA, NJ CYPRIOT ASSOCIATION SALAMIS, KALAVASOS FRATERNITY, PANPAPHIAN ASSOCIATION, LEFKARITON, NEPOMAK USA YOUTH DIVISION, UNITED CYPRIANS OF AMERICA
- 10) HELLENIC COMMUNITY OF GREATER MONTREAL, QUEBEC, CANADA
- 11) CALAVRYTAN FRATERNITY
- 12) FLOAT #4 – ALMA BANK
Band #2 – Emerson High School Band
- 13) FLOAT # 5– DEMETRIOS CATHEDRAL, ASTORIA
G.O.C. ST DEMETRIOS CATHEDRAL OF ASTORIA & STS CATHERINE & GEORGE CLERGY, BOARD OF TRUSTEES, DAY SCHOOL, HIGH SCHOOL, AFTERNOON SCHOOL, PHILOPTOCHOS, G.O.Y.A., BOY & GIRL SCOUTS
- 14) ATLANTIC BANK
- 15) PAN ARCADIAN FEDERATION OF AMERICA, EASTERN DISTRICT
Band # 3 Park Ridge High School Band
“GEROS TOU MORIA”, EPARXIA KYNOURIAS, GREEK MUTUAL SOCIETY ATHENA
- 16) FLOAT # 6 – AHEPA
AHEPA EMPIRE STATE DISTRICT 6, NJ DISTRICT 5, YANKEE DISTRICT 7 DAUGHTERS OF PENELOPE, SONS OF PERICLES AND MAIDS OF ATHENA
- 17) NATIONAL HELLENIC STUDENT ASSOCIATION (NHSA) OF NORTH AMERICA
FORDHAM UNIVERSITY HELLENIC SOCIETY, ARTEMIS HELLENIC CLUB OF HUNTER COLLEGE, ADELPHI UNIVERSITY HELLENIC SOCIETY, NYU HELLENIC HERITAGE ASSOCIATION, IKAROS HELLENIC ORTHODOX CLUB OF QUEENS COLLEGE, BINGHAMTON UNIVERSITY HELLENIC CULTURAL SOCIETY, ST. JOHN’S UNIVERSITY HELLENIC SOCIETY, GREEK AND CYPRIOT STUDENT ASSOCIATION AT STONY BROOK UNIVERSITY, COLUMBIA UNIVERSITY, INTERCOLLEGIATE HELLENIC SOCIETY OF AMERICA
- 18) FLOAT #7 – FEDERATION OF STEREA HELLAS
Band#4- St. Joseph’s by the Sea High School Marching Band
FEDERATION OF STEREA HELLAS OF U.S.A. & CANADA
NAFPAKTIAN BROTHERHOOD, DAUGHTERS ROUMELIS, ST. DEMETRIOS BROTHERHOOD, PLATANOS SOCIETY, VELOUHIO OF ATLANTA, AETOLPOAKARNANIAN MUTUAL, AGRINION SOCIETY, ANALYPSIS SOCIETY, ATHANASIOS DIAKOS, DIPLATANOS SOCIETY, GALAXIDI SOCIETY, KATAFIGION SOCIETY, KARPENISI SOCIETY, PERISTA SOCIETY, THERMOPYLES SOCIETY, BENEVOLENT SOCIETY OF ELEFTHERIANI, ENOSIS EVRYTANON AMERIKIS TO KARPENISI, SYLLOGOS EVRYTANON AMERIKIS-PANAGIA I PROUSSIOTISA
- 19) ZOODOHOS PEGHE GREEK ORTHODOX CHURCH, BRONX, NY GREEK AMERICAN INSTITUTE
- 20) FLOAT # 8- UNITED CHIOS SOCIETIES
Band#5 – Yonkers Military Band
CHIAN FEDERATION
PAN CHIAKI SOCIETY, INC. “KORAIS”
UNITED CHIOS SOCIETIES OF AMERICA & CANADA
UNIVERSITY OF THE AEGEAN, SCHOOL OF BUSINESS, DEPT OF BUSINESS ADMINISTRATION
- 21) CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF JACKSON HEIGHTS, NY
- 22) MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH AND SCHOOL OF WANTAGH, NY
- 23) HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH OF NEW ROCHELLE, NY
- 24) FLOAT # 9 – CRETAN SOCIETIES OF NY & NJ
UNITED CULTURAL & EDUCATION COMMITTEE OF NY & NJ CRETANS
CRETAN ASSOCIATION “OMONOIA”, CRETAN WOMEN’S ASSOCIATED “PASIFAE”
LAVRYS CRETAN YOUTH ORGANIZATION OF NEW YORK, SYLLOGOS KRETON-MINOS, CRETAN SISTERHOOD OF BROOKLYN, CRETAN BROTHERHOOD OF BROOKLYN
KAZANTZAKIS YOUTH, PHILOXENIA OF STATEN ISLAND, DICTAMOS OF WESTCHESTER
THE WHITE MOUNTAINS & ARKADI OF NJ, EROTOKRITOS & ARETOYSA OF LONG ISLAND
- 25) GREEK ORTHODOX CHURCH OF ST. DEMETRIOS, MERRICK, NY
- 26) SAINT SPYRIDON GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON HEIGHTS, NY
- 27) FLOAT # 10 – KNIGHTS OF VARTAN NATIONAL ARMENIAN FRATERNAL ORGANIZATION
- 28) FLOAT # 11 – KASTORIAN SOCIETY
BAND #6 – John Duke Band
SOCIETY OF KASTORIANS “OMONOIA” , PHILOPTOCHOS KASTORIA, YOUTH KASTORIA, PAN MACEDONIAN ASSOCIATION OF AMERICA, PAN-MACEDONIAN STUDY CENTER, HELLENIC AMERICAN LIBRARY ELIAS NEOFYTIDES, MACEDONIAN TV, PAN MACEDONIAN NY & NJ DISTRICT, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, GROUP OF CIVIL ENGINEERS, THESSALONIKI, KASTORIA, MAVROVON, ALIAKMON, HALKIDIKI, DRAMA, GIANNITSA, KAVALA, KILKIS, KOZANI, KORISOS, LITOHORO, LITOHORIANS BROTHERHOOD “OLYMPOS,” KOSTARAZION, OINOE, THASSOS, ALEXANDER THE GREAT, KATERINI, NAOUSA
- 29) NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH, NEWBURGH, NY
- 30) FLOAT #12 – PAN-ICARIAN PAN-ICARIAN BROTHERHOOD OF AMERICA
- 31) FEDERATION OF DODECANESE SOCIETIES OF USA AND THE YOUTH
NISYRIAN SOCIETY OF NEW YORK
RHODES, KOS, KALYMNOS, KARPATHOS, KASOS, SYMI, NISYROS, LEROS, ASTYPALEA, KASTELLORIZO, TILOS, PROGRESS SOCIETY OF TILOS, HALKI, PATMOS, LIPSI, XANTHOS O FILIKOS PATMOS ASSOCIATION
- 32) FLOAT # 13 – ST. ELEFTHERIOS OF NYC SAINT ELEFTHERIOS CHURCH OF NEW YORK CITY
- 33) PANELIAKOS SOCIETY OF NEW YORK
- 34) FLOAT #14 – FEDERATION OF LACONIAN SOCIETIES
Band #7- Bloomfield Civic Band
FEDERATION OF ASSOCIATED LACONIAN SOCIETIES
NEW YORK SOCIETY “VRYSEON ANAVRYTIS”, ARCHODIKO SOCIETY, SOCIETY ARNIOTON “ST ATHANASIOS”, DAFNIOTON SOCIETY “SAINT GEORGE”, GYTHION ASSOCIATION OF UNITED STATES, Inc, KOUTOUMOU SOCIETY OF AMERICA, ASSOCIATION LACEDAEMONIANS, NY, LYKOYRGIAN –LACONIAN GUARD, ASSOCIATION MAGOULIOTON OF SPARTA, MYSTRAS SOCIETY OF PA. AND DE., PANTANASSA ASSOCIATES OF MYSTRIOTES IN AMERICA, PETRINA, PROGRESSIVE, BROTHERHOOD, SPARTAN SOCIETY
- 35) FLOAT # 15– HOLY TRINITY OF HICKSVILLE
GREEK ORTHODOX CHURCH OF HOLY TRINITY, HICKSVILLE, NY
- 36) FLOAT # 16- HELLENIC COMMUNITIES OF BROOKLYN & STATEN ISLAND CONSTANTINE & HELEN CATHEDRAL OF BROOKLYN, NY
Band #8- TZB Band
KIMISIS THEOTOKOU OF BROOKLYN
HOLY CROSS – BROOKLYN
THREE HIERARCHS – BROOKLYN
HOLY TRINITY – ST. NICHOLAS – STATEN ISLAND
- 37) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NORFOLK, VIRGINIA PHILOTIMO DANCE GROUP
- 38) FLOAT #17– GEORGE OF SCHENECTADY
ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH OF SCHENECTADY, NY
- 39) FLOAT # 18– HOLY RESURRECTION- BROOKVILLE
GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE HOLY RESURRECTION, BROOKVILLE, NY
PARISH COUNCIL, PHILOPTOCHOS, CHOIR, GREEK SCHOOL, SUNDAY SCHOOL, GOYA, JOY, LITTLE ANGELS
- 40) GREEK SCHOOL OF PLATO OF BROOKLYN, NEW YORK
BATTALION TO LINE UP 64th Street, Fifth to Park Avenues
- 41) GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY
- 42) HELLENIC FEDERATION OF NEW JERSEY
- 43) FLOAT # 19– ST. JOHN THE THEOLOGIAN OF TENAFLY
GREEK ORTHODOX METROPOLITAN CATHEDRAL OF ST. JOHN THE THEOLOGIAN, TENAFLY, NJ
- 44) S GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH OF CLIFTON, NJ
- 45) FLOAT # 20 – ST. GEORGE OF PISCATAWAY
S GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH OF PISCATAWAY, NJ
- 46) ANDREW GREEK ORTHODOX CHURCH OF RANDOLPH, NJ
- 47) FLOAT #21 – KIMISIS OF HOLMDEL
KIMISIS TIS THEOTOKOU GREEK ORTHODOX CHURCH OF HOLMDEL, NJ
- 48) GREEK ORTHODOX COUNCIL OF ELECTRICAL WORKERS, LOCAL #3 IBEW SWORD OF LIGHT OF LOCAL UNION # 3
- 49) FLOAT # 22– ST. DEMETRIOS OF UNION
DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH OF UNION, NJ
- 50) FLOAT #23 – ASCENSION OF FAIRVIEW
GREEK ORTHODOX CHURCH OF ASCENSION OF FAIRVIEW, NJ
- 51) ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH OF PARAMUS, NJ
- 52) S GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH OF OCEAN, NJ
- 53) FLOAT #24 – STS. NICHOLAS OF ROSELAND
NICHOLAS, CONSTANTINE AND HELEN OF ROSELAND, NJ
- 54) NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH OF WYCKOFF, NJ
- 55) DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH OF PERTH AMBOY, NJ
- 56) DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH OF JAMAICA, NY
Band #9- Boy Scout Troop 236
- 57) FLOAT # 25 – CHAMBER OF COMMERCE HELLENIC AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
- 58) SAINT GEORGE & SAINT DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH OF NEW YORK, NY
- 59) ACADEMY OF HELLENIC PAIDEIA, INC.
- 60) NATIONAL HELLENIC SOCIETY
61) LOUPAKIS SCHOOL
- 62) EPIROTES
SOCIETY OF EPIROTES, ANAGENESIS, SOULIOTISSES, PYRRHUS BENEVOLENT SOCIETY, DAUGHTERS OF EPIRUS
- 63) FLOAT #26 – CORONA
TRANSFIGURATION OF CHRIST CHURCH OF CORONA, NEW YORK TRANSFIGURATION GREEK SCHOOL
- 64) FLOAT #27 – JOANNA SOPHIA FOUNDATION
- 65) FLOAT # 28 – PONTIAN
PONTIAN OF NY & CONNECTICUT
PONTION SOCIETY “KOMNINOI”
PANAGIA SOUMELA PONTION AMERIKIS PONTIAN SOCIETY “PONTOS” OF NORWALK PONTIANS THESSALONIKIS
- 66) PANAGHIA OF ISLAND PARK GREEK ORTHODOX CHURCH, ISLAND PARK, NY
- 67) BRONX HS OF SCIENCE HELLENIC CULTURAL SOCIETY
- 68) BROOKLYN TECHINCAL HS HELLENIC CLUB
- 69) GEORGE TROPEOFOROS GREEK ORTHODOX CHURCH OF NEW YORK, NY
- 70) PROPHET ELIAS GREEK ORTHODOX CHURCH, YONKERS, NY
- 71) FLOAT # 29– MELROSE BALLROOM MELROSE BALLROOM
- 72) FLOAT # 30– HOLY CROSS OF WHITESTONE GREEK ORTHODOX CHURCH OF HOLY CROSS
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WHITESTONE
- 73) FLOAT # 31 – ST. PARASKEVI, GREENLAWN
PARASKEVI GREEK ORTHODOX SHRINE CHURCH
PARISH COUNCIL, PHILOPTOHOS, GREEK SCHOOL, SUNDAY SCHOOL, GREEK-AMERICAN PRE-SCHOOL, GIRL SCOUTS, GOYA, PTO, JOY, HOPE, YAL
- 74) FLOAT #32 – CHIMARRIOTON CHIMARRIOTON
CHIMARRIOTON SOCIETY OF NEW YORK SPYROS MILOS, INC.
BATTALION TO LINE UP 65th Street, Fifth to Park Avenues
- 75) FLOAT # 33 – ST. NICHOLAS OF FLUSHING
Band #10- Emerson High School
NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH OF FLUSHING WILLIAM SPYROPOULOS SCHOOL
GREEK AFTERNOON SCHOOL “STEFANOS & ARETI TSERPELIS” SUNDAY SCHOOL – P.T.A.
CHOIR – PARISH COUNCIL
- 76) NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH OF WEST BABYLON, NY
- 77) PAN LEMNIAN PHILANTHROPIC ASSOCIATION “HEPHAESTUS” INC
- 78) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX OF STAMFORD, CONNECTICUT
- 79) FLOAT # 34– MESSINIAN
MESSINIAN BENEVOLENT ASSOCIATION “ARISTOMENIS”
- 80) FLOAT #35– ST. IRENE CHRYSOVALANTOU
SACRED PATRIARCHAL MONASTERY OF ST. IRENE CHRYSOVALANTOU
NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH, BROOKLYN, NY
EXECUTIVE ECCLESIASTICAL COUNCIL
PHILOPTOCHOS SOCIETY, YOUTH, GREEK SCHOOL OF ST. IRENE CHRYSOVALANTOU, PTA OF THE GREEK SCHOOL, , EXECUTIVE ECCLESIASTICAL COUNCIL, PHILOPTOCHOS SOCIETY, GREEK SCHOOL OF ST. NECTARIOS PTO OF THE GREEK SCHOOL
- 81) FLOAT #36– STS. NICHOLAS & MARINA OF BROOKLYN
NICHOLAS AND MARINA GREEK ORTHODOX CHURCH, BROOKLYN, NY
- 82) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURH OF NEW YORK CITY
PHILOPTOCHOS, GREEK SCHOOL, SUNDAY SCHOOL, GREEK DANCE TROUPE, ADULT GREEK SCHOOL
- 83) FLOAT # 37 – PANSAMIAN
Band #11- Park Ridge High School
PANSAMIAN BROTHERHOOD PYTHAGORAS OF NEW YORK
- 84) HELLENIC PROFESSIONAL WOMEN, INC.
- 85) FLOAT # 38- ST. BARBARA OF ORANGE, CT
SAINT BARBARA GREEK ORTHODOX CHURCH, STUDENTS FROM THE GREEK LANGUAGE SCHOOL
- 86) KIMISIS GREEK ORTHODOX CHURCH OF POUGHKEEPSIE, NY
- 87) FLOAT #39 – STS. CONSTANTINE & HELEN – WEST NYACK, NY CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WEST NYACK, NY
- 88) ST. MARKELLA CATHEDRAL OF ASTORIA, NY
HOLY METROPOLIS OF G.O.C. OF AMERICA
CATHEDRAL OF SAINT MARKELLA OF ASTORIA, EXECUTIVE COUNCIL, PHILOPTOCHOS SOCIETY, GREEK SCHOOL, SAINT ISIDOROS CHURCH OF BETHPAGE L.I., PARISH EXECUTIVE COUNCIL, PHILOPTOCHOS SOCIETY
89) GREEK ORTHODOX CHURCH OF OUR SAVIOUR OF RYE, NY
- 90) HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH OF BRIDGEPORT, CT
- 91) FLOAT #40 – ARCHANGEL MICHAEL CHURCH
Band #12- St. Joseph’s by the Sea High School Band
GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE ARCHANGEL MICHAEL, PT. WASHINGTON, NY
- 92) FLOAT #41 – ST. PAUL OF HEMPSTEAD
GREEK ORTHODOX CHURCH OF SAINT PAUL CATHEDRAL, HEMPSTEAD
PARISH COUNCIL, ST. ANNA’S PHILOPTOCHOS, GREEK LANGUAGE SCHOOL, HOPE, JOY, GOYA, BOY SCOUTS,
CUB SCOUTS, AHEPA
- 93) FLOAT #42- AESCULAPIAN-THESSALIAN THESSALIAN BROTHERHOOD ASKLIPIOS
THE LADIES & DAUGHTERS OF THESSALY
- 94) LEVENDES MOTORCYCLE CLUB
- 95) NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT HIGHWAY PATROL
- 96) FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK 2023 PARADE COMMITTEE
Floats will be lined up on 61st and 62nd Streets from Fifth to Park Avenues Parking for buses will be from 80th to 82nd Streets, Madison to Park Avenues 83rd Street from Madison to Fifth Avenues
All Guests with Seating Passes must enter 70th Street & Madison Avenue.