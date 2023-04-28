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April 28, 2023

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General News

The 2023 Greek Independence Day Parade Lineup Released

April 28, 2023
By The National Herald
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FILE - The Greek Independence Parade on the 5th Avenue in New York, June 5, 2022. (Photo by TNH/Christodoulos Athanasatos)

NEW YORK – The Federation of Hellenic Societies of Greater New York released the lineup for the 2023 Greek Independence Day Parade, Commemorating the 202nd Anniversary of Greek Independence 1821-2023, on Sunday, April 30, with Step-off at 1:30 PM.

2023 Parade Grand Marshal: George M. Logothetis

Parade Chairman: Philip Christopher

Honorary Marshals: 77WABC Radio John Catsimatidis, Ernie Anastos, Ambassador George J. Tsunis

Parade Co-Chairmen: Nicholas Bardis, Demetris A. Gonias, Nomiki Kastanas, Demos Siokis

Parade Executive Director: Georgea Kontzamanis

Parade Announcers: Demetris A. Filios, Despina Afentouli, Avgi Atmatzidou, and Yiannis Stroumbakis

ORDER OF PARADE BATTALIONS

HONORARY BATTALION

63rd Street, Fifth to Madison Avenue

NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT MOUNTED COLOR GUARD

FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NY PARADE COMMITTEE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE UNITED STATES REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF GREECE AND THE REPUBLIC OF CYPRUS HONORED GUESTS AND OFFICIALS

NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT CEREMONIAL BAND
NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT – SAINT PAULS SOCIETY
THE ST. ANDREW EASTERN ORTHODOX LAW ENFORCEMENT FEDERATION
NEW YORK CITY DEPARTMENT OF CORRECTION HELLENIC SOCIETY
FIRE DEPARTMENT OF NEW YORK HELLENIC SOCIETY
NEW YORK CITY PARKS AND RECREATION DEPARTMENT
U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, NY OFFICE

COLOR GUARD – BANNER OF THE FEDERATION AND THE GREEK AND AMERICAN FLAGS

KALAVRYTAN, 1821
LAVARON OF 21 – KALAVRYTAN FRATERNITY
LAVARON OF KALAMATA SOCIETY SAINT APOSTOLE” LAVARON OF MANI SOCIETY
LAVARON GEROS TOU MOREA
LAVARA EXODOS MESOLOGIOU, AETOLOAKARNANES & D.O.R.S. LAVARON CRETAN ASSOCIATION OMONOIA
LAVARON PONTION SOCIETY
LAVARON RIGAS FERAIOS

ACROPOLIS FLAG CARRIED BY ARISTA STUDENTS OF THE HELLENIC COMMUNITIES

PRESIDENTIAL GUARD OF THE HELLENIC REPUBLIC – EVZONES

2023 PARADE GRAND MARSHALL GEORGE M. LOGOTHETIS

BATTALION TO LINE UP 63rd Street, Madison to Park Avenues

Band #1 – Boy Scout Troop 236

  • 1)  FLOAT # 1 – MISS GREEK INDEPENDENCE
  • 2)  THE ARCHDIOCESAN CATHEDRAL OF THE HOLY TRINITY
    THE CATHEDRAL SCHOOL
    BASIL ACADEMY
  • 3)   NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH AND NATIONAL SHRINE AT THE WORLD TRADE CENTER
  • 4)  HELLENIC AMERICAN NEIGHBORHOOD ACTION COMMITTEE – HANAC
  • 5)  LAOGRAFIKOS OMILOS AMERIKIS- GREEK AMERICAN FOLKLORE SOCIETY
  • 6)  ELECTED OFFICIALS FROM NEW YORK CITY AND STATE
  • 7)  FLOAT #2 – WABC & CATSIMATIDIS FAMILY
  • 8)  HELLENIC MEDICAL SOCIETY
    HELLENIC LAWYERS ASSOCIATION
  • 9)  FLOAT # 3- CYPRUS
    Pan-Cyprian Band
    CYPRUS FEDERATION OF AMERICA
    PANCYPRIAN ASSOCIATION OF AMERICA, DIVISIONS: ATHLETIC, YOUTH ATHLETIC (ELEFTHERIA), WOMENS ISSUES NETWORK, DANCE, CHOIR, ASGATA ASSOCIATION CYPRUS”, CYPRUS YOUTH COMMITTEE AMERICA (CYCA), LAMPOUSA CYPRIOT-AMERICAN ASSOCIATION, ENOSIS LEFKARITON IN AMERICA, NJ CYPRIOT ASSOCIATION SALAMIS, KALAVASOS FRATERNITY, PANPAPHIAN ASSOCIATION, LEFKARITON, NEPOMAK USA YOUTH DIVISION, UNITED CYPRIANS OF AMERICA
  • 10)  HELLENIC COMMUNITY OF GREATER MONTREAL, QUEBEC, CANADA
  • 11)  CALAVRYTAN FRATERNITY
  • 12)  FLOAT #4 – ALMA BANK
    Band #2 – Emerson High School Band
  • 13)  FLOAT # 5– DEMETRIOS CATHEDRAL, ASTORIA
    G.O.C. ST DEMETRIOS CATHEDRAL OF ASTORIA & STS CATHERINE & GEORGE CLERGY, BOARD OF TRUSTEES, DAY SCHOOL, HIGH SCHOOL, AFTERNOON SCHOOL, PHILOPTOCHOS, G.O.Y.A., BOY & GIRL SCOUTS
  • 14)  ATLANTIC BANK
  • 15)  PAN ARCADIAN FEDERATION OF AMERICA, EASTERN DISTRICT
    Band # 3 Park Ridge High School Band
    GEROS TOU MORIA”, EPARXIA KYNOURIAS, GREEK MUTUAL SOCIETY ATHENA
  • 16)  FLOAT # 6 – AHEPA
    AHEPA EMPIRE STATE DISTRICT 6, NJ DISTRICT 5, YANKEE DISTRICT 7 DAUGHTERS OF PENELOPE, SONS OF PERICLES AND MAIDS OF ATHENA
  • 17)  NATIONAL HELLENIC STUDENT ASSOCIATION (NHSA) OF NORTH AMERICA
    FORDHAM UNIVERSITY HELLENIC SOCIETY, ARTEMIS HELLENIC CLUB OF HUNTER COLLEGE, ADELPHI UNIVERSITY HELLENIC SOCIETY, NYU HELLENIC HERITAGE ASSOCIATION, IKAROS HELLENIC ORTHODOX CLUB OF QUEENS COLLEGE, BINGHAMTON UNIVERSITY HELLENIC CULTURAL SOCIETY, ST. JOHNS UNIVERSITY HELLENIC SOCIETY, GREEK AND CYPRIOT STUDENT ASSOCIATION AT STONY BROOK UNIVERSITY, COLUMBIA UNIVERSITY, INTERCOLLEGIATE HELLENIC SOCIETY OF AMERICA
  • 18)  FLOAT #7 – FEDERATION OF STEREA HELLAS
    Band#4- St. Josephs by the Sea High School Marching Band
    FEDERATION OF STEREA HELLAS OF U.S.A. & CANADA
    NAFPAKTIAN BROTHERHOOD, DAUGHTERS ROUMELIS, ST. DEMETRIOS BROTHERHOOD, PLATANOS SOCIETY, VELOUHIO OF ATLANTA, AETOLPOAKARNANIAN MUTUAL, AGRINION SOCIETY, ANALYPSIS SOCIETY, ATHANASIOS DIAKOS, DIPLATANOS SOCIETY, GALAXIDI SOCIETY, KATAFIGION SOCIETY, KARPENISI SOCIETY, PERISTA SOCIETY, THERMOPYLES SOCIETY, BENEVOLENT SOCIETY OF ELEFTHERIANI, ENOSIS EVRYTANON AMERIKIS TO KARPENISI, SYLLOGOS EVRYTANON AMERIKIS-PANAGIA I PROUSSIOTISA
  • 19)  ZOODOHOS PEGHE GREEK ORTHODOX CHURCH, BRONX, NY GREEK AMERICAN INSTITUTE
  • 20)  FLOAT # 8- UNITED CHIOS SOCIETIES
    Band#5 – Yonkers Military Band
    CHIAN FEDERATION
    PAN CHIAKI SOCIETY, INC. KORAIS
    UNITED CHIOS SOCIETIES OF AMERICA & CANADA
    UNIVERSITY OF THE AEGEAN, SCHOOL OF BUSINESS, DEPT OF BUSINESS ADMINISTRATION
  • 21)   CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF JACKSON HEIGHTS, NY
  • 22)   MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH AND SCHOOL OF WANTAGH, NY
  • 23)  HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH OF NEW ROCHELLE, NY
  • 24)  FLOAT # 9 – CRETAN SOCIETIES OF NY & NJ
    UNITED CULTURAL & EDUCATION COMMITTEE OF NY & NJ CRETANS
    CRETAN ASSOCIATION OMONOIA, CRETAN WOMENS ASSOCIATED PASIFAE”
    LAVRYS CRETAN YOUTH ORGANIZATION OF NEW YORK, SYLLOGOS KRETON-MINOS, CRETAN SISTERHOOD OF BROOKLYN, CRETAN BROTHERHOOD OF BROOKLYN
    KAZANTZAKIS YOUTH, PHILOXENIA OF STATEN ISLAND, DICTAMOS OF WESTCHESTER
    THE WHITE MOUNTAINS & ARKADI OF NJ, EROTOKRITOS & ARETOYSA OF LONG ISLAND
  • 25)  GREEK ORTHODOX CHURCH OF ST. DEMETRIOS, MERRICK, NY
  • 26)  SAINT SPYRIDON GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON HEIGHTS, NY
  • 27)  FLOAT # 10 – KNIGHTS OF VARTAN NATIONAL ARMENIAN FRATERNAL ORGANIZATION
  • 28)  FLOAT # 11 – KASTORIAN SOCIETY
    BAND #6 – John Duke Band
    SOCIETY OF KASTORIANS OMONOIA, PHILOPTOCHOS KASTORIA, YOUTH KASTORIA, PAN MACEDONIAN ASSOCIATION OF AMERICA, PAN-MACEDONIAN STUDY CENTER, HELLENIC AMERICAN LIBRARY ELIAS NEOFYTIDES, MACEDONIAN TV, PAN MACEDONIAN NY & NJ DISTRICT, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, GROUP OF CIVIL ENGINEERS, THESSALONIKI, KASTORIA, MAVROVON, ALIAKMON, HALKIDIKI, DRAMA, GIANNITSA, KAVALA, KILKIS, KOZANI, KORISOS, LITOHORO, LITOHORIANS BROTHERHOOD OLYMPOS,” KOSTARAZION, OINOE, THASSOS, ALEXANDER THE GREAT, KATERINI, NAOUSA
  • 29)   NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH, NEWBURGH, NY
  • 30)  FLOAT #12 – PAN-ICARIAN PAN-ICARIAN BROTHERHOOD OF AMERICA
  • 31)  FEDERATION OF DODECANESE SOCIETIES OF USA AND THE YOUTH
    NISYRIAN SOCIETY OF NEW YORK
    RHODES, KOS, KALYMNOS, KARPATHOS, KASOS, SYMI, NISYROS, LEROS, ASTYPALEA, KASTELLORIZO, TILOS, PROGRESS SOCIETY OF TILOS, HALKI, PATMOS, LIPSI, XANTHOS O FILIKOS PATMOS ASSOCIATION
  • 32)  FLOAT # 13 – ST. ELEFTHERIOS OF NYC SAINT ELEFTHERIOS CHURCH OF NEW YORK CITY
  • 33)  PANELIAKOS SOCIETY OF NEW YORK
  • 34)  FLOAT #14 – FEDERATION OF LACONIAN SOCIETIES
    Band #7- Bloomfield Civic Band
    FEDERATION OF ASSOCIATED LACONIAN SOCIETIES
    NEW YORK SOCIETY VRYSEON ANAVRYTIS”, ARCHODIKO SOCIETY, SOCIETY ARNIOTON ST ATHANASIOS”, DAFNIOTON SOCIETY SAINT GEORGE”, GYTHION ASSOCIATION OF UNITED STATES, Inc, KOUTOUMOU SOCIETY OF AMERICA, ASSOCIATION LACEDAEMONIANS, NY, LYKOYRGIAN –LACONIAN GUARD, ASSOCIATION MAGOULIOTON OF SPARTA, MYSTRAS SOCIETY OF PA. AND DE., PANTANASSA ASSOCIATES OF MYSTRIOTES IN AMERICA, PETRINA, PROGRESSIVE, BROTHERHOOD, SPARTAN SOCIETY
  • 35)  FLOAT # 15– HOLY TRINITY OF HICKSVILLE
    GREEK ORTHODOX CHURCH OF HOLY TRINITY, HICKSVILLE, NY
  • 36)  FLOAT # 16- HELLENIC COMMUNITIES OF BROOKLYN & STATEN ISLAND CONSTANTINE & HELEN CATHEDRAL OF BROOKLYN, NY
    Band #8- TZB Band
    KIMISIS THEOTOKOU OF BROOKLYN
    HOLY CROSS – BROOKLYN
    THREE HIERARCHS – BROOKLYN
    HOLY TRINITY ST. NICHOLAS – STATEN ISLAND
  • 37)  ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NORFOLK, VIRGINIA PHILOTIMO DANCE GROUP
  • 38)  FLOAT #17– GEORGE OF SCHENECTADY
    ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH OF SCHENECTADY, NY
  • 39)  FLOAT # 18– HOLY RESURRECTION- BROOKVILLE
    GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE HOLY RESURRECTION, BROOKVILLE, NY
    PARISH COUNCIL, PHILOPTOCHOS, CHOIR, GREEK SCHOOL, SUNDAY SCHOOL, GOYA, JOY, LITTLE ANGELS
  • 40)  GREEK SCHOOL OF PLATO OF BROOKLYN, NEW YORK

BATTALION TO LINE UP 64th Street, Fifth to Park Avenues

  • 41)  GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY
  • 42)  HELLENIC FEDERATION OF NEW JERSEY
  • 43)  FLOAT # 19– ST. JOHN THE THEOLOGIAN OF TENAFLY
    GREEK ORTHODOX METROPOLITAN CATHEDRAL OF ST. JOHN THE THEOLOGIAN, TENAFLY, NJ
  • 44)  S GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH OF CLIFTON, NJ
  • 45)  FLOAT # 20 – ST. GEORGE OF PISCATAWAY
    S GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH OF PISCATAWAY, NJ
  • 46)   ANDREW GREEK ORTHODOX CHURCH OF RANDOLPH, NJ
  • 47)  FLOAT #21 – KIMISIS OF HOLMDEL
    KIMISIS TIS THEOTOKOU GREEK ORTHODOX CHURCH OF HOLMDEL, NJ
  • 48)  GREEK ORTHODOX COUNCIL OF ELECTRICAL WORKERS, LOCAL #3 IBEW SWORD OF LIGHT OF LOCAL UNION # 3
  • 49)  FLOAT # 22– ST. DEMETRIOS OF UNION
     DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH OF UNION, NJ
  • 50)  FLOAT #23 – ASCENSION OF FAIRVIEW
    GREEK ORTHODOX CHURCH OF ASCENSION OF FAIRVIEW, NJ
  • 51)  ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH OF PARAMUS, NJ
  • 52)  S GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH OF OCEAN, NJ
  • 53)  FLOAT #24 – STS. NICHOLAS OF ROSELAND
     NICHOLAS, CONSTANTINE AND HELEN OF ROSELAND, NJ
  • 54)   NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH OF WYCKOFF, NJ
  • 55)   DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH OF PERTH AMBOY, NJ
  • 56)   DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH OF JAMAICA, NY
    Band #9- Boy Scout Troop 236
  • 57)  FLOAT # 25 – CHAMBER OF COMMERCE HELLENIC AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
  • 58)  SAINT GEORGE & SAINT DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH OF NEW YORK, NY
  • 59)  ACADEMY OF HELLENIC PAIDEIA, INC.
  • 60)  NATIONAL HELLENIC SOCIETY

61) LOUPAKIS SCHOOL

  • 62)  EPIROTES
    SOCIETY OF EPIROTES, ANAGENESIS, SOULIOTISSES, PYRRHUS BENEVOLENT SOCIETY, DAUGHTERS OF EPIRUS
  • 63)  FLOAT #26 – CORONA
    TRANSFIGURATION OF CHRIST CHURCH OF CORONA, NEW YORK TRANSFIGURATION GREEK SCHOOL
  • 64)  FLOAT #27 – JOANNA SOPHIA FOUNDATION
  • 65)  FLOAT # 28 – PONTIAN
    PONTIAN OF NY & CONNECTICUT
    PONTION SOCIETY KOMNINOI”
    PANAGIA SOUMELA PONTION AMERIKIS PONTIAN SOCIETY PONTOS” OF NORWALK PONTIANS THESSALONIKIS
  • 66)  PANAGHIA OF ISLAND PARK GREEK ORTHODOX CHURCH, ISLAND PARK, NY
  • 67)  BRONX HS OF SCIENCE HELLENIC CULTURAL SOCIETY
  • 68)  BROOKLYN TECHINCAL HS HELLENIC CLUB
  • 69)   GEORGE TROPEOFOROS GREEK ORTHODOX CHURCH OF NEW YORK, NY
  • 70)  PROPHET ELIAS GREEK ORTHODOX CHURCH, YONKERS, NY
  • 71)  FLOAT # 29– MELROSE BALLROOM MELROSE BALLROOM
  • 72)  FLOAT # 30– HOLY CROSS OF WHITESTONE GREEK ORTHODOX CHURCH OF HOLY CROSS
    GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WHITESTONE
  • 73)  FLOAT # 31 – ST. PARASKEVI, GREENLAWN
     PARASKEVI GREEK ORTHODOX SHRINE CHURCH
    PARISH COUNCIL, PHILOPTOHOS, GREEK SCHOOL, SUNDAY SCHOOL, GREEK-AMERICAN PRE-SCHOOL, GIRL SCOUTS, GOYA, PTO, JOY, HOPE, YAL
  • 74)  FLOAT #32 – CHIMARRIOTON CHIMARRIOTON
    CHIMARRIOTON SOCIETY OF NEW YORK SPYROS MILOS, INC.

BATTALION TO LINE UP 65th Street, Fifth to Park Avenues

  • 75)  FLOAT # 33 – ST. NICHOLAS OF FLUSHING
    Band #10- Emerson High School
    NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH OF FLUSHING WILLIAM SPYROPOULOS SCHOOL
    GREEK AFTERNOON SCHOOL STEFANOS & ARETI TSERPELIS” SUNDAY SCHOOL – P.T.A.
    CHOIR – PARISH COUNCIL
  • 76)   NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH OF WEST BABYLON, NY
  • 77)  PAN LEMNIAN PHILANTHROPIC ASSOCIATION HEPHAESTUS” INC
  • 78)  ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX OF STAMFORD, CONNECTICUT
  • 79)  FLOAT # 34– MESSINIAN
    MESSINIAN BENEVOLENT ASSOCIATION ARISTOMENIS
  • 80)  FLOAT #35– ST. IRENE CHRYSOVALANTOU
    SACRED PATRIARCHAL MONASTERY OF ST. IRENE CHRYSOVALANTOU
     NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH, BROOKLYN, NY
    EXECUTIVE ECCLESIASTICAL COUNCIL
    PHILOPTOCHOS SOCIETY, YOUTH, GREEK SCHOOL OF ST. IRENE CHRYSOVALANTOU, PTA OF THE GREEK SCHOOL, , EXECUTIVE ECCLESIASTICAL COUNCIL, PHILOPTOCHOS SOCIETY, GREEK SCHOOL OF ST. NECTARIOS PTO OF THE GREEK SCHOOL
  • 81)  FLOAT #36– STS. NICHOLAS & MARINA OF BROOKLYN
     NICHOLAS AND MARINA GREEK ORTHODOX CHURCH, BROOKLYN, NY
  • 82)  ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURH OF NEW YORK CITY
    PHILOPTOCHOS, GREEK SCHOOL, SUNDAY SCHOOL, GREEK DANCE TROUPE, ADULT GREEK SCHOOL
  • 83)  FLOAT # 37 – PANSAMIAN
    Band #11- Park Ridge High School
    PANSAMIAN BROTHERHOOD PYTHAGORAS OF NEW YORK
  • 84)  HELLENIC PROFESSIONAL WOMEN, INC.
  • 85)  FLOAT # 38- ST. BARBARA OF ORANGE, CT
    SAINT BARBARA GREEK ORTHODOX CHURCH, STUDENTS FROM THE GREEK LANGUAGE SCHOOL
  • 86)  KIMISIS GREEK ORTHODOX CHURCH OF POUGHKEEPSIE, NY
  • 87)  FLOAT #39 – STS. CONSTANTINE & HELEN – WEST NYACK, NY CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WEST NYACK, NY
  • 88)  ST. MARKELLA CATHEDRAL OF ASTORIA, NY
    HOLY METROPOLIS OF G.O.C. OF AMERICA
    CATHEDRAL OF SAINT MARKELLA OF ASTORIA, EXECUTIVE COUNCIL, PHILOPTOCHOS SOCIETY, GREEK SCHOOL, SAINT ISIDOROS CHURCH OF BETHPAGE L.I., PARISH EXECUTIVE COUNCIL, PHILOPTOCHOS SOCIETY

89) GREEK ORTHODOX CHURCH OF OUR SAVIOUR OF RYE, NY

  • 90)  HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH OF BRIDGEPORT, CT
  • 91)  FLOAT #40 – ARCHANGEL MICHAEL CHURCH
    Band #12- St. Josephs by the Sea High School Band
    GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE ARCHANGEL MICHAEL, PT. WASHINGTON, NY
  • 92)  FLOAT #41 – ST. PAUL OF HEMPSTEAD
    GREEK ORTHODOX CHURCH OF SAINT PAUL CATHEDRAL, HEMPSTEAD
    PARISH COUNCIL, ST. ANNAS PHILOPTOCHOS, GREEK LANGUAGE SCHOOL, HOPE, JOY, GOYA, BOY SCOUTS,
    CUB SCOUTS, AHEPA
  • 93)  FLOAT #42- AESCULAPIAN-THESSALIAN THESSALIAN BROTHERHOOD ASKLIPIOS
    THE LADIES & DAUGHTERS OF THESSALY
  • 94)  LEVENDES MOTORCYCLE CLUB
  • 95)  NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT HIGHWAY PATROL
  • 96)  FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK 2023 PARADE COMMITTEE
    Floats will be lined up on 61st and 62nd Streets from Fifth to Park Avenues Parking for buses will be from 80th to 82nd Streets, Madison to Park Avenues 83rd Street from Madison to Fifth Avenues
    All Guests with Seating Passes must enter 70th Street & Madison Avenue.

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