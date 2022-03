Mitsotakis: Respecting Greek Minority Rights Key in Relations with Albania

Politics

Εκθεση: Οι ακροδεξιές ομάδες μειώνονται καθώς οι απόψεις τους αντηχούν στην κυρίαρχη πολιτική ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο αριθμός των εθνικιστικών, νεοναζιστικών και ακροδεξιών εξτρεμιστικών ομάδων σε όλες τις ΗΠΑ μειώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 2021, παρά το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές «αναγεννήθηκαν» μέσα από την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου αλλά και τα πεδία πολιτικής διαμάχης που προέκυψαν λόγω της πανδημίας. Στην ετήσια έκθεσή του, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, το «Southern Poverty Law Center» δήλωσε ότι εντόπισε 733 ενεργές εξτρεμιστικές ομάδες το 2021, 105 λιγότερες από τις 838 που καταγράφηκαν το 2020 και 207 λιγότερες από τις 940 του 2019. Οι εξτρεμιστικές ομάδες είχαν «χτυπήσει» το ιστορικό υψηλό των 1.021 το 2018, ανέφερε το Ιδρυμα, το οποίο παρακολουθεί τα φαινόμενα ρατσισμού, ξενοφοβίας και τις ακροδεξιές παρακρατικές οργανώσεις. Ο αριθμός των αντικυβερνητικών ομάδων μειώθηκε σε 488 το 2021, από 566 το 2020 και 576 το 2019. Οι ομάδες αυτές είχαν φτάσει τις 1.360 το 2012, τη χρονιά που ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξελέγη για δεύτερη φορά. «Σε μία πρώτη ανάγνωση φαίνεται μία μείωση της δύναμης της ακροδεξιάς, η πτώση όμως του αριθμού των οργανωμένων ομάδων μίσους και των αντικυβερνητικών γκρουπ, υποδηλώνει ότι οι εξτρεμιστικές ιδέες πίσω από αυτές, αντηχούν κατά κάποιο τρόπο εντός της κυρίαρχης πολιτικής», αναφέρει η νέα έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε από το Associated Press πριν από την κυκλοφορία της. Το Νομικό Ιδρυμα που έχει την έδρα του στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα ανέφερε διάφορα παραδείγματα, όπως αυτό του παρουσιαστή του «Fox News» Τάκερ Κάρλσον, του οποίου η θεωρία συνωμοσίας που εξισώνει την μετανάστευση από μη «λευκές χώρες» με μια «προσπάθεια ευρείας αντικατάστασης» των λευκών Αμερικανών, έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό από διάφορους εθνικιστές που είχαν διασυνδέσεις με τους οργανωτές της συγκέντρωσης «Σταματήστε την κλοπή» (Stop the Steal), η οποία προηγήθηκε των βίαιων επεισοδίων στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου. Το Ιδρυμα μέτρησε 98 ενεργές ομάδες λευκών εθνικιστών το 2021. Η δημοσίευση της έκθεσης έρχεται μία ημέρα μετά την καταδίκη από ομοσπονδιακό δικαστήριο ενός ένοπλου Τεξανού για την εισβολή στο Καπιτώλιο, ο οποίος προσπάθησε να παρεμποδίσει την διαδικασία επικύρωσης της ψηφοφορίας του σώματος των Εκλεκτόρων που κατοχύρωνε τη νίκη του προέδρου Τζο Μπάιντεν έναντι του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, την Τρίτη, ο Χένρι «Ενρίκε» Τάριο, ο για πολλά χρόνια αρχηγός της ακροδεξιάς εξτρεμιστικής ομάδας «Proud Boys», συνελήφθη με την κατηγορία της σκευωρίας που σχετίζεται με τον φερόμενο ρόλο του στον συντονισμό της επίθεσης στο Καπιτώλιο. Τα ενεργά τάγματα των «Proud Boys» αυξήθηκαν σε 72 το 2021, από 43 το 2020. Η αύξηση των ταγμάτων ήταν αξιοσημείωτη αν αναλογιστεί κανείς ότι περισσότερα από τριάντα μέλη της ομάδας είχαν κατηγορηθεί για την συμμετοχή τους στην επίθεση στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με την έρευνα. «Αμέσως μετά την 6η Ιανουαρίου, οι ομάδες αυτές όντως έμειναν στο περιθώριο», δήλωσε στο «AP» η Σούζαν Κόρκ, διευθύντρια του «Intelligence Project» του «SPLC». «Είχα μία ελπίδα, η οποία όμως έσβησε γρήγορα όταν δεν είδα περισσότερους δημοφιλείς Ρεπουμπλικάνους να καταδικάζουν αυτές τις ομάδες». Οι ρατσιστικές ιδέες που εκφράζονται από ενεργείς ομάδες μίσους και αντικυβερνητικά γκρουπ «γίνονται όλο και πιο αποδεκτές», πρόσθεσε η Κόρκ. Πέρα από την επίθεση στο Καπιτώλιο, η έκθεση του Ιδρύματος περιγράφει λεπτομερώς πώς διάφορες παρατάξεις του ακροδεξιού κινήματος έχουν αναζωογονηθεί «μπαίνοντας σφήνα» σε διάφορα πολιτικά ζητήματα. Τα θέματα που τροφοδοτούν αυτές τις ομάδες περιλαμβάνουν την απαγόρευση της Κριτικής Φυλετικής Θεωρίας και των βιβλίων που πραγματεύονται την ταυτότητα των ΛΟΑΤΚΙ στα δημόσια σχολεία, τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και την χρήση μάσκας κατά του κορωνοϊού, αλλά και τη μετανάστευση. «Αυτό το κίνημα κάνει τα πάντα για να υπονομεύσει τη δημοκρατία, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι συσπειρώνεται επίσης γύρω από την θέληση των οπαδών του για υπέρμετρη άσκηση βίας», δήλωσε η Κόρκ. Για να μπει ένα φρένο στην εξώθηση της κοινωνίας προς τον αυταρχισμό θα πρέπει πρώτοι οι ηγέτες να αγκαλιάσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς, τονίζει το «SPLC», προστατεύοντας παράλληλα το δικαίωμα ψήφου των μειονοτήτων. Το Ιδρυμα έχει επίσης ζητήσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση των προγραμμάτων πρόληψης που αποτρέπουν την ένταξη των νέων σε ομάδες μίσους. «ΑΡ» PM Mitsotakis speaks during his meeting with a visiting delegation from Albania of the Democratic Union of the Greek Minority 'Omonia' and the Unity for Human Rights Party. (Photo by Eurokinissi)

ATHENS – Albania’s full respect of Greek minority rights is key to bilateral relations with Greece and to its EU accession path, Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said on Wednesday.

Mitsotakis made his statements during his meeting with a visiting delegation from Albania of the Democratic Union of the Greek Minority ‘Omonia’ and the Unity for Human Rights Party. The premier and the representatives discussed extensively issues of the minority, including the registration of property taking place in Albania, the upcoming census scheduled in the fall, and pension issues.