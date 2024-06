Graduate & Scholarship Sunday at St. Thomas Community in Cherry Hill, NJ

Events

St. Thomas Greek Orthodox Church in Cherry Hill, NJ, honored this year’s graduates on June 9, Graduate & Scholarship Sunday. Photo: Steve Lambrou

CHERRY HILL, NJ – St. Thomas Greek Orthodox Church in Cherry Hill, NJ, honored this year’s graduates on June 9, Graduate & Scholarship Sunday. “Congratulations to all St. Thomas graduates who were honored today on Graduate & Scholarship Sunday,” the community said in a statement via email. “We pray God continues to guide them all, και εις ανώτερα!”

High School Graduates: Evelyn Buonamici, Elias Diamantakos, Katerina Houtridis, Tommy Kalavruzos, Louie Katsikis, Styliana Kokolis, Tony Korinthios, Christos Koutsogiannis, Sophia Langan, Vageli Lavdas, Leonardo Malo, Adriana Manousos, Maria Mantagas, Petros Mantagas, Maya Mazahreh, Nadeem Mazahreh, Ariana Nicholaros, Nicholas G. Pappas, Tula-Maria Pappas, John Skevofilax, Andriana Tasiopoulos, Eleni Tsoplakis, and Zanni Vrettos.

College Graduates: Antonis Christou, Dinos Klentzeris, Zaid Mazahreh, Natalie Mazahreh, and Emmanuel Mikros.

Scholarship Recipients

The Danielle Kousoulis Memorial Scholarship was presented to Evangelos (Vageli) Lavdas.

The AHEPA Chapter 69 Scholarships were presented to Katerina Houtridis, Dino Klentzeris, Kilo Kokolis, John Korinthios, Michael Manolis, Theodore Manolis, Maria Mantagas, Petros Mantagas, Leonardo Malo, Nicholas G. Pappas, Tula-Maria Pappas, Panagiotis Poulianas, and Eleni Tsoplakis.

The Daughters of Penelope Nike Chapter #230 Scholarship was presented to Maya Mazahreh.

The St. Irene Philoptochos Elaine Kyriacou Memorial Scholarships were presented to Katerina Houtridis, Louie Katsikis, Leonardo Malo, Fiona Mamas, Maria Mantagas, Petros Mantagas, and Maya Mazahreh.

The Hellenic Heritage Dance Group: Katerina Houtridis, Hannah Katsikis, Louie Katsikis, Styliana Kokolis, Vageli Lavdas, Adriana Manousos, Maria Mantagas, Petros Mantagas, Ariana Nicholaros, Nicholas G. Pappas, Tula-Maria Pappas, Aggeliki Ramoundos, and Zannis Vrettos.