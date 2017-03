Contact us

NEW YORK OFFICE

37-10 30th Street, Long Island City, New York 11101

Tel: (718) 784-5255, Fax: (718) 472-0510

Editor – Publisher

Antonis H. Diamataris: publisher@ekirikas.com

Executive Vice President /Advertising

Veta H. Diamataris Papadopoulos: advertising@ekirikas.com

Executive Editor

Senior Writer



Online Managing Editor





Journalist

Comptroller

Demetres Gerolymatos: controller@ekirikas.com





Subscription Department

: subscriptions@ekirikas.com

Circulation Department

: circulation@ekirikas.com

Classifieds

classifieds@ekirikas.com



Info

info@ekirikas.com

Bookstore

Amalia Kesaris: secretary@ekirikas.com

ATHENS OFFICE 1 Dimokritou Street (and Akadimias Ave.), Athens 10671, Greece

Tel: +30 210 36 14 598, Fax: +30 210 36 43 776

News Editor

Aris Papadopoulos: arisp@ekirikas.com

Sports Editor:

Vasilis Magalios: magalios@ekirikas.com

Production

Chrysoula Karametros: production@ekirikas.com

Display and Classified Advertising in Greece:

Call 210.3614.598 2-9pm Daily except Saturday or e-mail: advertising.athens@ekirikas.com

BOSTON OFFICE

Religion Editor

Theodore Kalmoukos: kalm@ekirikas.com



CYPRUS OFFICE

Neofytos Kyriakou: neokyr@ekirikas.com