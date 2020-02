Olympiakos Draw Wolves in Europa League

NYON, Switzerland — Draw Friday for the last 16 of the Europa League:

First Leg

March 12

Istanbul Basaksehir (Turkey) vs. Copenhagen (Denmark)

Olympiakos (Greece) vs. Wolverhampton Wanderers (England)

Rangers (Scotland) vs. Bayer Leverkusen (Germany)

Wolfsburg (Germany) vs. Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Inter Milan (Italy) vs. Getafe (Spain)

Sevilla (Spain) vs. Roma (Italy)

Eintracht Frankfurt (Germany) or Salzburg (Austria) vs. Basel (Switzerland)

LASK (Austria) vs. Manchester United (England)

___

Second Leg

March 19

Copenhagen (Denmark) vs. Istanbul Basaksehir (Turkey)

Wolverhampton Wanderers (England) vs. Olympiakos (Greece)

Bayer Leverkusen (Germany) vs. Rangers (Scotland)

Shakhtar Donetsk (Ukraine) vs. Wolfsburg (Germany)

Getafe (Spain) vs. Inter Milan (Italy)

Sevilla (Spain) vs. Roma (Italy)

Basel (Switzerland) vs. Eintracht Frankfurt (Germany) or Salzburg (Austria)

Manchester United (England) vs. LASK (Austria)