PM Mitsotakis: We Proceed with Self confidence and Plan to a Better Future for All Greeks (Video)

THESSALONIKI – We proceed firmly with self confidence, honesty and plan to a future that will be better for all the Greeks” stated Prime Minister Kyriakos Mitsotakis leaving from the Cathedral of Aghios Dimitrios in Thessaloniki on Saturday where he attended the liturgy.

“Today we are celebrating Aghios Dimitrios (patron Saint of Thessaloniki) but also the liberation of Macedonia from the Ottoman Rule, and as happened 107 years ago, the country is on a new course of national recovery. We are restoring the economy, we are shielding the Armed Forces and we are building our national alliances to face the future with optimism and self confidence” he said and sent his wishes to all Greeks and to the city of Thessaloniki.

Δήλωση με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης Σήμερα, η ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη η Ελλάδα, γιορτάζει διπλά. Γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο αλλά και την απελευθέρωση της πρωτεύουσας της Μακεδονίας από τον Οθωμανικό ζυγό. Όπως πριν από 107 χρόνια, η χώρα πορεύεται σε μια νέα πορεία εθνικής ανόρθωσης. Ανατάσσουμε την οικονομία, θωρακίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις, χτίζουμε τις εθνικές μας συμμαχίες για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση.Και φυσικά, αντλούμε πάντα χρήσιμα διδάγματα από την Ιστορία. Διότι, ήταν η επιμονή και η διορατικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου που οδήγησε στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, λίγες ώρες πριν φτάσουν στα όρια της πόλης τα στρατεύματα του βόρειου γείτονά μας. Με την ίδια επιμονή, την ίδια διορατικότητα χτίζουμε και σήμερα αυτό το οποίο θέλω να αποκαλώ: “Τον πατριωτισμό της ευθύνης”. Με αυτοπεποίθηση, με ειλικρίνεια, με σοβαρότητα, με σχέδιο, πορευόμαστε με σταθερότητα σε ένα μέλλον το οποίο θα είναι καλύτερο για όλες τις Ελληνίδες, καλύτερο για όλους τους Έλληνες.Χρόνια πολλά, σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Posted by Kyriakos Mitsotakis on Saturday, October 26, 2019