Alexis Tsipras: 2019 Election Result “Not a Strategic Defeat” for SYRIZA (Video)

“The citizens made their choices. The people’s verdict is by us fully respected,” stated Prime Minister Alexis Tsipras on Sunday night, in a press conference conceding defeat in the 2019 national elections.

“In democracy, the change in governance is the essence of democracy,” he said, adding that on Monday he will receive New Democracy leader Kyriakos Mitsotakis at the Maximos mansion.

Δήλωση για το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 Δήλωση για το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019: Οι πολίτες έκαναν τις επιλογές τους. Η λαϊκή ετυμηγορία είναι για μας απόλυτα σεβαστή. Επικοινώνησα πριν από λίγο με τον κο Μητσοτακη και του έδωσα συγχαρητήρια για την εκλογική του νίκη. Στη δημοκρατία η εναλλαγή στη διακυβέρνηση δεν είναι παράδοξη ούτε αφύσικη εξέλιξη. Αποτελεί την πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Κι έτσι εγώ σεβαστώ στην πράξη τη λαϊκή βούληση, δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να επαναλάβω όσα έκαναν οι αντίπαλοί μας. Και θα υποδεχτώ αύριο τον κ. Μητσοτάκη στο μέγαρο Μαξίμου. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν ένα πολύ δύσκολο αγώνα, σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, μιας και για πρώτη φορά έγιναν εθνικές εκλογές αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και έγιναν με τόσο συντριπτική παράσταση νίκης υπέρ των αντιπάλων μας.Γεγονός που έκανε εξαιρετικά δύσκολο αυτόν τον αγώνα. Αλλά ταυτόχρονα και τόσο γενναίο για όλους και όλες όσοι τον δώσαμε με πίστη και αποφασιστικότητα.Εύχομαι και ελπίζω η επάνοδος της ΝΔ στη διακυβέρνηση του τόπου να μη γίνει αφορμή ρεβανσισμού και εκδικητικότητας, ιδίως απέναντι σε σημαντικές κατακτήσεις προστασίας της κοινωνικής πλειοψηφίας και των εργαζομένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε θα είναι εδώ ισχυρός, από τη θέση της Αξιωματικής αντιπολίτευσης για να το αποτρέψει. Πριν 4,5 χρόνια αναλάβαμε τη διακυβέρνηση σε μια οριακή στιγμή για τον τόπο. Με άγνοια κινδύνου ενδεχομένως, αλλά με μεγάλη πίστη στις δυνάμεις του λαού μας.Πολεμήσαμε και καταφέραμε πολλά, πάντα με το κεφάλι ψηλά.Και σήμερα πάλι με το κεφάλι ψηλά, αποδεχόμαστε τη λαϊκή ετυμηγορία.Με το κεφάλι ψηλά γιατί ξέρουμε ότι η Ελλάδα που παραδίδουμε στη νέα κυβέρνηση δεν έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα που παραλάβαμε.Πριν από 4,5 χρόνια, παραλάβαμε μια χώρα στο έλεος της χρεοκοπίας, με άδεια ταμεία, με 28% ανεργία και μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε συνθήκες φτώχειας και κρίσης.Σήμερα παραδίδουμε μια χώρα ελεύθερη ξανά, με 37 δις στα ταμεία του κράτους, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με το χαμηλότερο ιστορικά επιτόκιο δανεισμού και με ανακτημένο το κύρος και την αξιοπιστία σε διεθνές επίπεδο. Για να φέρουμε τη χώρα ως εδώ, πήραμε δύσκολες αποφάσεις και αναλάβαμε βαρύ πολιτικό κόστος, το οποίο και σήμερα πληρώνουμε. Η εκλογική επικράτηση της ΝΔ είναι σήμερα καθαρή. Το εκλογικό αποτέλεσμα ωστόσο, μόνο στρατηγική ήττα δεν είναι, όπως πολλοί επεδίωξαν και πολέμησαν για να συμβεί. Θα δουλέψουμε δε σκληρά, και με πείσμα, το επόμενο διάστημα, ώστε να αποδειχθεί και πρόσκαιρη.Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν 4,5 χρόνια από ένα κόμμα διαμαρτυρίας του 4% ανέλαβε κυβερνητικές ευθύνες, στη πιο δύσκολη στιγμή της μεταπολιτευτικής ιστορίας του τόπου. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι το 2015 λάβαμεένα δάνειο από τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες της πατρίδας μας, που μας έδωσαν το 35% και μας έφεραν στη κυβέρνηση, με εντολή να σταματήσουμε τη καταστροφική πορεία της λιτότητας και των μνημονίων.Πιστεύω αξιοποιήσαμε αυτό το δάνειο, και παρά τα οποία λάθη και τις παραλήψεις πετύχαμε τον βασικό μας στόχο να βγάλουμε τη χώρα από την επιτροπεία.Ωστόσο οφείλω να παραδεχτώ ότι απασχολημένοι ολοκληρωτικά στο μεγάλο και δύσκολο αυτό στόχο, απορροφημένοι εξολοκλήρου στα κυβερνητικά μας καθήκοντα και στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε, δε μπορέσαμε ταυτόχρονα να αλλάξουμε και να μεγαλώσουμε το κόμμα μας.Να κάνουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που μας εμπιστεύθηκαν με τη ψήφο τους, από συνοδοιπόρους, συμμέτοχους στην προσπάθειά μας.Και ίσως αυτό να είναι μια από τις βασικές αιτίες του σημερινού εκλογικού αποτελέσματος.Σήμερα ένα μεγάλο μέρος αυτών των πολιτών, πολύ πιο συνειδητά αυτή τη φορά, μας δίνει εκ νέου την εμπιστοσύνη του και ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 32% που μας καθιστά τη μεγάλη δύναμη της δημοκρατικής παράταξης. Αυτή τη φορά όμως δεν είναι δάνειο, αλλά εντολή μετασχηματισμού μας με γοργά βήματα, από ένα κόμμα με τεράστια αναντιστοιχία μελών και ψηφοφόρων σε μια μεγάλη παράταξη σε ένα σύγχρονο και μαζικό αριστερό, προοδευτικό κίνημα με βαθιές ρίζες και ισχυρούς δεσμούς στον εργαζόμενο λαό και τη κοινωνία.Αυτούς τους δεσμούς θα σφυρηλατήσουμε το επόμενο διάστημα από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική Συμμαχία να μετασχηματιστούν σε μια μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη, με ευθύνη για το παρόν και το μέλλον του τόπου. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό, ότι από τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα είμαστε εδώ, παρόντες και παρούσες για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ανθρώπων του μόχθου και της δημιουργίας. Να ασκήσουμε υπεύθυνη αλλά ταυτόχρονα και δυναμική αντιπολίτευση, υπεράσπισης των μεγάλων κατακτήσεων του λαού μας τα τελευταία χρόνια. Υπεράσπισης των δικαιωμάτων και της φωνής των αδυνάμων, υπεράσπισης των αξιών μας.Και ταυτόχρονα θα προετοιμαστούμε ώστε πιο ώριμοι και με μεγαλύτερη εμπειρία και δύναμη να επιστρέψουμε σε θέσεις κυβερνητικής ευθύνης, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου.Σήμερα κλείνει για εμάς, για μένα, για τον ΣΥΡΙΖΑ ένας μεγάλος και δύσκολος κύκλος. Θα αποτιμήσουμε συλλογικά και με νηφαλιότητα και τα σωστά και τα λάθη που κάναμε. Και δε θα αρνηθούμε -και δε αρνηθώ και προσωπικά- όπως έκανα πάντα, να αναλάβω τις ευθύνες που μου αναλογούν. Όχι όμως για να κοιτάμε διαρκώς στο χθες, αλλά για να κοιτάξουμε μπροστά. Και με τις απαραίτητες τομές, όπου χρειάζονται, να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη δύναμη. Στη ζωή μου έχω μάθει να αγωνίζομαι και να παλεύω. Όποιος αγωνίζεται ξέρει να κερδίζει ξέρει και να χάνει. Κυρίως όμως μαθαίνει όταν πέφτει να σηκώνεται και να συνεχίζει να μάχεται. Θα είμαστε λοιπόν εδώ πιο έμπειροι και πιο δυνατοί για να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα.Σας ευχαριστώ Posted by Alexis Tsipras on Sunday, July 7, 2019

SYRIZA, he added, will remain a strong presence as the main opposition, to prevent expressions of revanchism against social conquests.

“The Greece that we are delivering to the new government is nothing like Greece as it was handed over to us,” Tsipras said, adding that ND’s predominance is clear but the result of the election is not a strategic defeat for SYRIZA that many had wanted and striven to bring about.

“I will struggle hard in order for SYRIZA and the Progressive Alliance to become a major progressive democratic party with responsibility for the present and the future of the country. We will work hard and with persistence in order for ND’s victory to be proved temporary,” he said.

“In my life and my political career I have learned to fight. Anyone who does not fight does not make mistakes. Anyone who struggles knows how to win and also knows how to lose,” Tsipras said and concluded: “But most of all, he learns to stand up again when he falls and continue fighting. That’s what I’m going to do, that’s what we are going to do.

Concluding, SYRIZA’s leader said that his party continue to be here, stronger and more experienced, to continue the struggle.