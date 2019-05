You already know all the words of the phrase below, because these words exist in English too: «Το καλοκαίρι είναι μία εποχή του χρόνου με καλό καιρό.» “Summer is a season of the year with good weather.” (TO kaloKEri EEne MEEa epoHEE TOO HROnoo ME kaLO keRO.)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ MEANS GOOD WEATHER

Το καλοκαίρι (TO kaloKEri) is a compound word from the adjective καλός (kaLOS) and the noun ο καιρός (O keROS). The adjective καλός occurs in such English words as calligraphy. Many …