Greek Flag-Raising at Athens Square Park in Astoria and Bowling Green in Manhattan (Videos)

ASTORIA – On Saturday, April 13, a Greek flag-raising ceremony was held to celebrate Greek Independence Day at Athens Square Park in the heart of Astoria.

The Philharmonic Society Mantzaros and the Evzones of the Presidential Guard impressed the attendees.

Πλατεία Αθηνών Αστόριας: Επαρση Ελληνικής Σημαίας με Εύζωνες και Φιλαρμονική Μάντζαρος Παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, αλλά για πρώτη φορά της φημισμένης Φιλαρμονικής Εταιρίας Μάντζαρος από την Κέρκυρα, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή έπαρσης της Ελληνικής Σημαίας στην Πλατεία Αθηνών της Αστόριας, μία ημέρα πριν την παρέλαση της Ομογένειας στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης…Περισσότερα στο: bit.ly/2Iw56ln Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Saturday, April 13, 2019

.

A Greek flag-raising ceremony also took place at Bowling Green in Lower Manhattan on Friday, April 12, as part of the many official events celebrating Greek Independence and culminating in the parade on 5th Avenue on Sunday.

Η Φιλαρμονική Μάντζαρος και οι Εύζωνες στην έπαρση της Ελληνικής Σημαίας στο Μανχάταν Με κάθε επισημότητα έγινε η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο Bowling Green του Μανχάταν την Παρασκευή, 12 Απριλίου, στο πλαίσιο των επίσημων εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ελληνικής Ανεξαρτησίας…Περισσότερα στο: bit.ly/2P5sTKlΦιλαρμονική Εταιρία ΜάντζαροςΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΜΑΛΟΣ Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Friday, April 12, 2019

.