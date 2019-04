Boston’s Greek Parade Celebrating Greek Independence (Vid & Pics)

BOSTON – Boston’s Greek Parade celebrating Greek Independence takes place today, Sunday, April 7. Dimitris Avramopoulos, European Union Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, is the Grand Marshal.

The Federation of Hellenic-American Societies of New England is in charge of the parade’s organization in cooperation with the Greek Orthodox Metropolis of Boston and the Consulate General of Greece in Boston.

Η παρέλαση της Ομογένειας στη Βοστώνη διασχίζει την κεντρική οδό Boylston Street της πόλης τερματίζει δίπλα στον Εθνικό Κήπο Βοστώνης απέναντι από το ξενοδοχείο «Four Seasons»…Περισσότερα στο: bit.ly/2UssyaI Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Sunday, April 7, 2019