Olympiakos to Face Dynamo Kiev in Europa League Last 32

NYON, Switzerland (AP) — Draw Monday for the last 32 of the Europa League:

First Leg

Feb. 12-14

Viktoria Plzen (Czech Republic) vs. Dinamo Zagreb (Croatia)

Club Brugge (Belgium) vs. Salzburg (Austria)

Rapid Vienna (Austria) vs. Inter Milan (Italy)

Slavia Prague (Czech Republic) vs. Genk (Belgium)

Krasnodar (Russia) vs. Bayer Leverkusen (Germany)

Zurich (Switzerland) vs. Napoli (Italy)

Malmo (Sweden) vs. Chelsea (England)

Shakhtar Donetsk (Ukraine) vs. Eintracht Frankfurt (Germany)

Celtic (Scotland) vs. Valencia (Spain)

Rennes (France) vs. Real Betis (Spain)

Olympiakos (Greece) vs. Dynamo Kiev (Ukraine)

Lazio (Italy) vs. Sevilla (Spain)

Fenerbahce (Turkey) vs. Zenit St. Petersburg (Russia)

Sporting Lisbon (Portugal) vs. Villarreal (Spain)

BATE Borisov (Belarus) vs. Arsenal (England)

Galatasaray (Turkey) vs. Benfica (Portugal)

___

Second Leg

Feb. 20-21

Dinamo Zagreb (Croatia) vs. Viktoria Plzen (Czech Republic)

Salzburg (Austria) vs. Club Brugge (Belgium)

Inter Milan (Italy) vs. Rapid Vienna (Austria)

Genk (Belgium) vs. Slavia Prague (Czech Republic)

Bayer Leverkusen (Germany) vs. Krasnodar (Russia)

Napoli (Italy) vs. Zurich (Switzerland)

Chelsea (England) vs. Malmo (Sweden)

Eintracht Frankfurt (Germany) vs. Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Valencia (Spain) vs. Celtic (Scotland)

Real Betis (Spain) vs. Rennes (France)

Dynamo Kiev (Ukraine) vs. Olympiakos (Greece)

Sevilla (Spain) vs. Lazio (Italy)

Zenit St. Petersburg (Russia) vs. Fenerbahce (Turkey)

Villarreal (Spain) vs. Sporting Lisbon (Portugal)

Arsenal (England) vs. BATE Borisov (Belarus)

Benfica (Portugal) vs. Galatasaray (Turkey)