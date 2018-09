THESSALONIKI – Prime Minister Alexis Tsipras delivers his economic policy speech at the Ioannis Vellidis congress center, inaugurating the Thessaloniki International Fair (TIF).

Ομιλία στην τελετή εγκαινίων της 83ης ΔΕΘ Το μέλλον ανήκει στους έντιμους και αξιοπρεπείς πολίτες αυτής της χώρας. Στους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας που σήμερα δικαιούνται ξανά να αισιοδοξούν και να ελπίζουν. Ομιλία στην 83η ΔΕΘ. #ΔΕΘ2018 #ΕπόμενηΜέρα