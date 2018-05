Our Everyday Greek: On Mother’s Day we Say our Wishes to Mom in Greek

Μ: Την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας.

TEEnkiriaKEEEEne EE yioRTEE TEES miTEras.

On Sunday it is Mother’s Day.

Π: Ναι, γιορτάζουν οι μαμάδες όλου του κόσμου.

NE, yioRTAzoonOLes EE maMAdes TOO KOsmoo.

Yes, in the whole world moms celebrate.

Μ: Τι δώρο θα κάνεις στη μαμά σου;

TEE DOro THA KAnis STEE maMAsoo?

What gift will you give to your mom?

Π: Ένα μπουκέτο λουλούδια και μία κάρτα με ευχές.

EnabooKEtolooLOOdia KE MEEaKArta ME efHES.

A bouquet of flowers and a card.

Μ: Εγώ, ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα και μια κάρτα.

eYOEnabooKEtotrianTAfila KE MEEaKArta.

Me,a bouquet of flowers and a card.

Π: Τι θα γράψεις στην κάρτα;

TEE THA YRApsisSTEEnKArta?

What will you write in the card?

Μ: «Αγαπημένημουμαμά,

ayapiMEni moo maMA,

Mybelovedmom,

Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου.

EEse EE kaLEEterimaMATOOKOsmoo.

You are the best mom in the world.

Σεαγαπώπάραπολύ.

SE ayaPOPArapoLEE.

I love you very much.

Φιλάκια πολλά και μια μεγάλη αγκαλιά.

fiLAkiapoLA KE miAmeYAliagkaliA.

Lots of kisses and a big hug.

Η κορούλα σου.»

EEkoROOlasoo

Your daughter.

Εσύτιθαγράψεις;

eSEE TEE THA yRApsis?

What will you write?

Π: «Μανούλαμουγλυκιά,

maNOOLa moo ylikiA,

Mysweetmom,

Σε αγαπώ πολύ πολύ.

SE ayaPOpoLEEpoLEE.

I love you a lot.

Να είσαι πάντα καλά και χαρούμενη.

NA EEsePAntakaLA KE haROOmeni.

May you always be well and happy.

Ο γιος σου.»

OyiOSsoo

Your son.

BASIC VOCABULARY

Greek word Pronunciation Meaning

ΤηνΚυριακή TEEN kiriaKEE On Sunday

Είναι EEne is

Ηγιορτή EE yioRTEE celebration

Ηγιορτήτηςμητέρας EE yioRTEE TEES miTEras Mother’s Day

Γιορτάζουν yioRTAzoon they celebrate

Ημητέρα EE miTEra mother

Ημανούλα EE maNOOLa mommy

Ημαμά EE maMA mom

Τηςμαμάς TEES maMAS of my mom, mom’s

Στημαμά STEE maMA to mom

Οιμαμάδες EE maMAdes moms

Ημαμάμου EE maMA moo my mom

Ημαμάσου EE maMAsoo your mom

Όλου Oloo of the whole

Τουκόσμου TOO KOsmoo of the world

Τι TEE what

Δώρο DOro present, gift

Θακάνεις; THA KAnis? will you do?

έναμπουκέτο EnabooKEto a bouquet

ταλουλούδια TA looLOOdia flowers

τατριαντάφυλλα TA triaNTAfila roses

και KE and

μίακάρταMEEa Karta a card

στηνκάρτα STEEN Karta on the card

οιευχές EE efHES wishes

με ME with

θαγράψεις; THA YRApsis? will you write?

αγαπημένημου ayapiMEni moo my beloved, my dear

είσαι EEse you are

ηκαλύτερη EE kaLEEteri the best

σεαγαπώ SE ayaPO I love you

πολύ poLEE very, a lot

πάραπολύ PArapoLEE very much

πολλά poLA many

φιλάκια fiLAkia kisses

μιααγκαλιά miAagkaliA a hug

μεγάλη meYAli big

ηκορούλασου EE koROOlasoo your daughter

γλυκιά ylikiA sweet

ναείσαικαλά NA EEsekaLA may you be well

πάντα PAnta always

χαρούμενη haROOmeni happy

ογιοςσου o yiOSsoo your son

EXERCISE

1. On Mother’s Day write a wishes card in Greek for your mom. Complete the sentences.

«Αγαπημένη μου ……..,

Σε αγαπώ …….

Είσαι ……………….

Να είσαι ……….

Φιλάκια …..

Μια μεγάλη ……..

Ο/ Η ………. σου.»

2. Try to answer the questions in Greek.

Πότε είναι η γιορτή της μητέρας;

………………………………………………….

Τι δώρο θα κάνεις στη μαμά σου;

………………………………………………….

Τι θα γράψεις στην κάρτα;

………………………………………………….

PRONUNCIATION KEY

i (ill), ee (beer), e (ever), o (organ), oo (boot), y (yes), h (helium), th (theory), d (the). The capitalized syllables are accented.