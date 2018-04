Our Everyday Greek Review: We Talk about our Easter Traditions in Greek

The vocabulary below will help you build common phrases concerning the Greek Orthodox Easter traditions.

IMPORTANT VOCABULARY

Greek word Pronunciation Meaning

ΧριστόςΑνέστη hriSTOSaNEsti Christ is risen.

ΑληθώςΑνέστη aliTHOSaNEsti It’s true. He is risen.

ΤηΣαρακοστή TEE sarakoSTEE On Lent

ΤηΜεγάληΕβδομάδα TEE meYAlievdoMAda On Holy Week

ΤηνΚυριακή των Bαΐων TEENkiriaKEE TON vaEEon On Palm Sunday

ΤηΜεγάληΔευτέρα TEE meYAlidefTEra On Holy Monday

ΤηΜεγάληΤρίτη TEE meYAliTREEti On Holy Tuesday

ΤηΜεγάληΤετάρτη TEE meYAliteTArti On Holy Wednesday

Τη ΜεγάληΠέμπτη TEE meYAliPEmpti On Holy Thursday

ΤηΜεγάληΠαρασκευή TEE meYAliparaskeVEE On Holy Friday

ΤοΜεγάλοΣάββατο TO meYAloSAvato On Holy Saturday

ΤηνΚυριακήτουΠάσχα TEEnkiriaKEE TOO Paskha On Easter Sunday

ΟΕπιτάφιος O epiTAfios Epitafios

Στηνεκκλησία STEEN ekliSEEa in, to the church

Νηστεύουμε niSTEvoome we fast

Πηγαίνουμε piYEnoome we go

Φτιάχνουμε ftiAhnoome we make, prepare

Ψήνουμε PSEEnoome we bake, roast

Βάφουμε VAfoome we paint, dye

Ανάβουμε aNAvoome we light up

Τρώμε TROme we eat

Δεντρώμε DEN TROme we don’t eat

Τσουγκρίζουμε tsooGREEzoome we crack

Λέει LEi he says

Τηνύχτα TEE NEEhta at night

Οπαπάς O paPAS priest

Τοκρέας TO KREas meat

Οχαλβάς O haLVAS halva

Οιελιές EE eliES olives

Ηταραμοσαλάτα EE taramosaLAta fish-roe dip

Τακαλαμαράκια TA kalamaRAkia fried squid rings

Οιφακές EE faKES lentils

Ταφασόλια TA faSOlia beansΤολάδι TO LAdi olive oil

Τααυγά TA avYA eggs

Τακόκκινα TA KOkina red

Τακουλούρια TA kooLOOria biscuits

Τατσουρέκια TA tsooREkia Easter sweet breads

Οιλαμπάδες EE laMPAdes candles

Ημαγειρίτσα EE mayiREEtsa Holy Saturday’s soup

Τοαρνί TO arNEE lamb

Στησούβλα STEE SOOvla on the spit

Η Λαμπροκουλούρα EE lamprokooLOOra Easter bread

EXERCISES

Try to answer the questions below in Greek.Choose the right words from the lists.

Τι τρώμε τη Σαρακοστή;

Κόκκινα αυγά.

Αρνί στη σούβλα

Φασόλια.

Χαλβά.

Tαραμοσαλάτα.

Ελιές.

Τσουρέκια.

Τι δεν τρώμε τη Σαρακοστή;

Φακές.

Ελιές.

Κρέας.

Λάδι.

Μαγειρίτσα.

Κουλούρια.

Αυγά.

Τι τρώμε το Μεγάλο Σάββατο;

Καλαμαράκια.

Χταπόδι.

Ταραμοσαλάτα.

Μαγειρίτσα.

Κόκκινα αυγά.

Φασόλια.

Ελιές.

Τι τρώμε την Κυριακή του Πάσχα;

Αρνί στη σούβλα.

Κόκκινα αυγά.

Κουλούρια.

Λαμπροκουλούρα

Ταραμοσαλάτα.

Καλαμαράκια.

Χαλβά.

Πότε κρατάμε λαμπάδες στην εκκλησία;

Τη Μεγάλη Δευτέρα.

Τη Μεγάλή Τρίτη.

Τη Μεγάλη Τετάρτη.

Τη Μεγάλη Πέμπτη.

Τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το Μεγάλο Σάββατο.

Την Κυριακή του Πάσχα.

Ποια μέρα είναι ο Επιτάφιος;

5.1. Τη Μεγάλη Δευτέρα.

5.2. Τη Μεγάλή Τρίτη.

5.3. Τη Μεγάλη Τετάρτη.

5.4. Τη Μεγάλη Πέμπτη.

5.5. Τη Μεγάλη Παρασκευή.

5.6. Το Μεγάλο Σάββατο.

5.7. ΤηνΚυριακήτουΠάσχα.

What do we do at Easter? Match the verbs of the first list with the nouns of the second one.

Νηστεύουμε Κόκκινα αυγά.

Πηγαίνουμε Κουλούρια.

Φτιάχνουμε Τσουρέκια.

Ψήνουμε Αρνί.

Βάφουμε Λαμπάδες.

Ανάβουμε Χαλβά.

Τρώμε Χριστός Ανέστη.

Δεντρώμε Το κρέας.

Τσουγκρίζουμε Στην εκκλησία.

Λέμε Ούτε λάδι.

Translate in Greek the phrases below.

Christ is risen.

Truly, he is risen.

On Palm Sunday we go to church.

On Holy Saturday night the priest says “Christ is risen”.

On Holy Week we fast.

PRONUNCIATION KEY

i (i-diom), ee (n-ee-dle), e (e-nergy), o (o-rganism), oo (b-oo-t), y (y-es), h (h-elium), th (th-eory), d (th-e). The capitalized syllables are accented.