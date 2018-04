Our Everyday Greek: Which are the Greek Easter traditions? We talk about them in Greek

COMMON PHRASES

ΤηΜεγάληΕβδομάδανηστεύουμε.

TEEmeYAlievdoMAdaniSTEvoome.

On Holy Week we fast.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα πηγαίνουμε στην εκκλησία.

TEE meYAlievdoMAdapiYEnoome STEEN ekliSEEa.

On Holy Week we go to church.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν τρώμε ούτε λάδι.

TEE meYAlievdoMAda den TROmeOOteLAdi.

On Holy Week we don’t eat not even olive oil.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα βάφουμε κόκκινα αυγά.

TEE meYAlievdoMAdaVAfoomeKOkinaavYA.

On Holy Week we dye red eggs.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα φτιάχνουμε κουλούρια.

TEE meYAlievdoMAdaftiAhnoomekooLOOria.

On Holy Week we make biscuits.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα φτιάχνουμε τη Λαμπροκουλούρα.

TEE meYAlievdoMAdaftiAhnoome TEE lamprokooLOOra.

On Holy Week we make the Easter bread.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα φτιάχνουμε τσουρέκια.

TEE meYAlievdoMAdaftiAhnoometsooREkia.

On Holy Week we make sweet Easter breads.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα ψήνουμε κουλούρια και τσουρέκια.

TEE meYAlievdoMAdaPSEEnoomekooLOOria KE tsooREkia.

On Holy Week we bake biscuits and sweet breads.

Τη Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο ανάβουμε λαμπάδες.

TEE meYAliparaskeVEE STON epiTAfioaNAvoomelaMPAdes.

On Holy Friday at the Epitafios we light up candles.

Το Μεγάλο Σάββατο τη νύχτα πηγαίνουμε στην εκκλησία.

TO meYAloSAvato TEE NEEhtapiYEnoome STEEN ekliSEEa.

On Holy Saturday at night we go to church.

Το Μεγάλο Σάββατο ο παπάς λέει το «Χριστός Ανέστη».

TO meYALoSAvato O paPASLEi TO hriSTOSaNEsti.

On Holy Saturday the priest says the “Christ is risen” hymn.

Μετά την εκκλησία τρώμε τη μαγειρίτσα

meTA TEEN ekliSEEaTROme TEEN mayiREEtsa.

After the church we eat mayiritsa soup.

Την Κυριακή του Πάσχα ψήνουμε το αρνί στη σούβλα.

TEEN kiriaKEE TOO PAskhaPSEEnoome TO arNEE STEE SOOvla.

On Easter Sunday we roast the lamb on the spit.

Την Κυριακή του Πάσχα τσουγκρίζουμε τα κόκκινα αυγά.

TEEN kiriaKEE TOO PAskhatsooGREEzoome TA KOkinaavYA.

On Easter Sunday we crack red eggs.

Την Κυριακή του Πάσχα τρώμε όλοι μαζί.

TEEN kiriaKEE TOO PAskhaTROme Oli maZEE.

On Easter Sunday we eat all together.

IMPORTANT VOCABULARY

Greek word Pronunciation Meaning

ΤηΜεγάληΕβδομάδα TEEmeYAlievdoMAda OnHolyWeek

ΤηΜεγάληΠαρασκευή TEEmeYAliparaskeVEE OnHoly Friday

ΤοΜεγάλοΣάββατο TOmeYAloSAvato On Holy Saturday

ΤηνΚυριακήτουΠάσχα TEEnkiriaKEETOOPaskha On Easter Sunday

ΣτονΕπιτάφιο STONepiTAfio At the Epitafios

Ηεκκλησία EEekliSEEa church

Στηνεκκλησία STEENekliSEEa in, to the church

Νηστεύουμε niSTEvoome we fast

Πηγαίνουμε piYEnoome we go

Φτιάχνουμε ftiAhnoome we make, prepare

Ψήνουμε PSEEnoome we bake, roast

Βάφουμε VAfoome we paint, dye

Ανάβουμε aNAvoome we light up

Τρώμε TROme we eat

Δεντρώμε DEN TROme we don’t eat

Τσουγκρίζουμε tsooGREEzoome we crack

Λέει LEi he says

Ηνύχτα EENEEhta night

Τηνύχτα TEENEEhta at night

Οπαπάς OpaPAS priest

Ούτε OOte not even

Τολάδι TOLAdi olive oil

Τααυγά TAavYA eggs

Τακόκκινα TAKOkina red

Τακουλούρια TAkooLOOria biscuits

ΗΛαμπροκουλούρα EElamprokooLOOra Easterbread

Τατσουρέκια TAtsooREkia Easter sweet breads

Οιλαμπάδες EElaMPAdes candles

Ημαγειρίτσα EE mayiREEtsa Holy Saturday’s soup

Χριστόςανέστη hriSTOSaNEsti Christ is risen

Τοαρνί TOarNEE lamb

Στησούβλα STEESOOvla on the spit

Όλοι Oli all

Μαζί maZEE together

BASIC GRAMMAR

Note that the verb’s ending in the first person plural (we) is -ουμε: φτιάχν-ουμε, πηγαίν-ουμε, ψήν-ουμε, νηστεύ-ουμε, ανάβ-ουμε.

EXERCISE

Try to answer the questions below in Greek.

Τι λέμε το Πάσχα;

Τι φτιάχνουμε το Πάσχα;

Τι ψήνουμε το Πάσχα;

Τι τρώμε το Πάσχα;

PRONUNCIATION KEY

i (i-diom), ee (n-ee-dle), e (e-nergy), o (o-rganism), oo (b-oo-t), y (y-es), h (h-elium), th (th-eory), d (th-e). The capitalized syllables are accented.