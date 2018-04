Our Everyday Greek: This Easter We Speak in Greek about Holy Week

Common phrases we use on Holy Week.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα πηγαίνουμε στην εκκλησία.

TEE meYAli evdoMAda piYEnoome STEEn ekliSEEa.

On Holy Week we go to church.

Η Κυριακή των Βαΐων.

EE kiriaKEE TON vaEEon

Palm Sunday.

Τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη είναι η ακολουθία του Νυμφίου.

TEE meYAli deFTEra KE TEE meYAli TREEti EEne EE akolooTHEEa TOO nimMFEEoo.

On Holy Monday and on Holy Tuesday are the Services of the Bridegroom.

Τη Μεγάλη Τετάρτη είναι το τροπάριο της Κασσιανής.

TEE meYAli teTArti EEne TO troPArio TEES kasiaNEES

