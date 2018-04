Our Everyday Greek: This ΣαρακοστήWe Speak in Greek about Fasting

Traditionally in the Greek Orthodox religion for 40 days before Easter Sunday we fast. This is a dialogue between Maria (M) and Petros (Π) about Sarakosti, Lent, constructed of the most common phrases you may use on this topic.

DIALOGUE

Greek phrase Pronunciation Meaning

Π: Μαρίανηστεύεις; maREEaniSTEvis? Maria, do you fast?

Μ: Ναι, νηστεύω. NE, niSTEvo. Yes, I fast.

Π: Νηστεύειςσαράνταμέρες; niSTEvis saRAnta MEres? Do you fast for 40 days?

Μ: Ναι, νηστεύω NE, niSTEvo Yes, I fast on

τηΣαρακοστή. TEE sarakoSTEE. Lent.

Π: Και η μαμά σου νηστεύει; KE EE maMA soo niSTEvi? Does your mom fast too?

Μ: Εμείςνηστεύουμεόλοι. eMEES niSTEvoome Oli. We all fast.

Εσείςνηστεύετε; eSEESniSTEvete? Do you fast?

Π: Εμείςδεννηστεύουμε. eMEES DEN niSTEvoome. Wedon’tfast.

Η μαμά μου μόνο νηστεύει. EE maMA moo MOno niSTEvi. Onlymymomfasts.

M: Ναι, οι μαμάδες νηστεύουν. NE, EE maMAdesniSTEvoon. Yes, moms fast.

Π: Εσείςτιτρώτε eSEES TEE TROte What do you eat

τηΣαρακοστή; TEE sarakoSTEE? on Lent?

Μ: Εμείςκάθεμέρατρώμε eMEES KAtheMEraTROme We eat halva

χαλβά. haLVA. Everyday.

Δεν τρώμε κρέας. DEN TROmeKREas. We don’t eat meat.

Π: Ημαμάμουτρώει EE maMA moo TROi My mom eats

ψωμίμεελιές. psoMEE ME eliES. bread with olives.

Εσείςτρώτεελιές; eSEESTROteeliES? Do you eat olives?

Μ: Εγώδεντρώωελιές. eYO DEN TROoeliES. I don’t eat olives.

Εγώτρώωταραμοσαλάτα. eYOTROotaramosaLAta. I eat taramosalata.

Εσύτιτρώς eSEE TEE TROS What do you eat

απότανηστήσιμα; aPO TA nistEEsima? from the fasting food?

Π: Εγώτρώωκαλαμαράκια. eYOTROokalamaRAkia. I eat kalamarakia.

Μ: Εμείςτρώμε eMEES TROme We eat

φακέςκαιφασόλια. faKES KE faSOLia. lentils and beans.

BASIC GRAMMAR

The two useful verbs to build phrases about Sarakoste are the verbsνηστεύω, I fast and τρώω, I eat. Here is how they are conjugated.

Greek verb Pronunciation Meaning

Εγώνηστεύω eYO niSTEvo I fast

Εσύνηστεύεις eSEE niSTEvis you fast

ΗΜαρίανηστεύει EE maREEa niSTEvi Maria fasts

Εμείςνηστεύουμε eMEES niSTEvoome we fast

Εσείςνηστεύετε eSEESniSTEvete you fast

Ταπαιδιάνηστεύουν TA pediAniSTEvoon kids fast

Greek word Pronunciation Meaning

Εγώτρώω eYOTROo I eat

Εσύτρως eSEE TROS you eat

Η Mαρία τρώει EE maREEa TROi Maria eats

Εμείςτρώμε emEESTROme we eat

Εσείςτρώτε esEESTROte you eat

Ταπαιδιάτρώνε TA pediATROnekids eat

IMPORTANT VOCABULARY

Greek word Pronunciation Meaning

Σαράντα saRAnta forty

Ημέρα EE MEra day

Οιμέρες EE MEres days

κάθεμέρα KAtheMEra every day

ΗΣαρακοστή EE sarakoSTEE Lent

Τοκρέας TO KREas meat

Οχαλβάς O haLVAS halva

Τοψωμί TO psoMEE bread

Οιελιές EE eliES olives

Ησαλάτα EE saLAta salad

Ηταραμοσαλάτα EE taramosaLAta fish-roe dip

Τακαλαμαράκια TA kalamaRAkia fried squid rings

Οιφακές EE faKES lentils

Ταφασόλια TA faSOlia beans

Τανηστήσιμα TA niSTEEsima food for fasting

Από aPO from

Όλοι Oli everybody

Μόνο MOno only

δεν DEN not

EXERCISE

Add the missing word in Greek.

Τρώω … (halva) με …. (olives).

Εσύτρως …. (bread) με …. (olives);

Η Ελένη … (fasts). Δεντρώει …. (meat).

Εμείς… (fast). …(We eat) …(kalamarakia).

… (Do you fast?) τη … (Lent?)

… (I fast.) … (I eat) κάθεμέρα (olives).

PRONUNCIATION KEY

i (idiom), ee (needle), e (energy), o (organism), oo (boot), y (yes), h (helium), th (theory), d (the). The capitalized syllables are accented.