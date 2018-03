White House, Trump Celebrate Greece and Greek Community (Pics & Vid)

WASHINGTON, DC – Continuing the annual tradition, President Donald Trump on Thursday, March 22, opens the doors of the White House to welcome the representatives of the Greek community to celebrate the 197th anniversary of the Greek Independence.

The National Herald is at the White House covering the reception in honor of the Greek community and Greece.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Πέμπτης 22 Μαρτίου άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του Λευκού Οίκου και υποδέχεται τους εκπροσώπους της Ομογένειας γιορτάζοντας από κοινού την 197η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, συνεχίζοντας την παράδοση…Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/2GTHIe Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Thursday, March 22, 2018

President Trump Hosts the Greek Independence Day Celebration Watch LIVE as President Trump hosts the Greek Independence Day celebration. Posted by The White House on Thursday, March 22, 2018

Ο Τραμπ τιμά την 25η Μαρτίου με δεξίωση στον Λευκό Οίκο ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Πέμπτης 22 Μαρτίου άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του Λευκού Οίκου και υποδέχεται τους εκπροσώπους της Ομογένειας γιορτάζοντας από κοινού την 197η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, συνεχίζοντας την παράδοση…Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/2GTHIe Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Thursday, March 22, 2018

Ο Τραμπ τιμά την 25η Μαρτίου με δεξίωση στον Λευκό Οίκο ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Πέμπτης 22 Μαρτίου άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του Λευκού Οίκου και υποδέχεται τους εκπροσώπους της Ομογένειας γιορτάζοντας από κοινού την 197η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, συνεχίζοντας την παράδοση…Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/2GTHIeI Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Thursday, March 22, 2018

Ο Τραμπ τιμά την 25η Μαρτίου με δεξίωση στον Λευκό Οίκο ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Πέμπτης 22 Μαρτίου άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του Λευκού Οίκου και υποδέχεται τους εκπροσώπους της Ομογένειας γιορτάζοντας από κοινού την 197η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, συνεχίζοντας την παράδοση…Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/2GTHIeI Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Thursday, March 22, 2018

Ο Τραμπ τιμά την 25η Μαρτίου με δεξίωση στον Λευκό Οίκο ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Πέμπτης 22 Μαρτίου θα ανοίξει διάπλατα τις πόρτες του Λευκού Οίκου και θα υποδεχτει τους εκπροσώπους της Ομογένειας γιορτάζοντας από κοινού την 197η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, συνεχίζοντας την παράδοση…Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/2GTHIeI Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Thursday, March 22, 2018

Ο Τραμπ τιμά την 25η Μαρτίου με δεξίωση στον Λευκό Οίκο ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Πέμπτης 22 Μαρτίου θα ανοίξει διάπλατα τις πόρτες του Λευκού Οίκου και θα υποδεχτει τους εκπροσώπους της Ομογένειας γιορτάζοντας από κοινού την 197η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, συνεχίζοντας την παράδοση…Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/2GTHIeI Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Thursday, March 22, 2018

Ο Τραμπ τιμά την 25η Μαρτίου με δεξίωση στον Λευκό Οίκο ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Πέμπτης 22 Μαρτίου θα ανοίξει διάπλατα τις πόρτες του Λευκού Οίκου και θα υποδεχτει τους εκπροσώπους της Ομογένειας γιορτάζοντας από κοινού την 197η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, συνεχίζοντας την παράδοση…Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/2GTHIeI Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Thursday, March 22, 2018

The commemoration of March 25th was initiated by President Ronald Reagan and has become an annual tradition over the years. Last year, was the first for President Trump welcoming members of the Greek community and representatives of Greece at the White House.

Trump also signed and presented to the Archbishop Demetrios, Geron of America, the Proclamation for Greek Independence Day, which was a first in the context of the event.