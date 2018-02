SYRIZA Announces Mini Cabinet Reshuffle

0 SHARES Share Tweet

ATHENS – Prime Minister Alexis Tsipras has appointed Yiannis Dragasakis as Greece’s new Economy and Development Minister, in place of Dimitris Papadimitriou, in a mini reshuffle announced by government spokesman Dimitris Tzanakopoulos on Wednesday, Αthens Νews Αgency reports.

The spokesman also announced five more changes:

-Dimitris Vitsas, previously the Alternate Minister of National Defence, is taking over as Migration Policy Minister, in the place of Yiannis Mouzalas

-Former leader of the Democratic Left Fotis Kouvelis enters the government as Alternate Defence Minister

-SYRIZA MP Meropi Tzoufi will be the new Deputy Education Minister

-The former Special Secretary of the Labor Inspectorate, Thanasis Iliopoulos, is appointed Alternate Labour Minister for Social Solidarity

-Konstantinos Stratis is appointed Deputy Cultura and Sports Minister

Tzanakopoulos said the competences of the new alternate and deputy ministers will be clarified in the coming days.

ΜΙΝΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο Γιάννης Δραγασάκης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του υπουργού Οικονομίας, διατηρώντας και αυτά του αντιπροέδρου, στη θέση του Γιάννη Μουζάλα αναλαμβάνει ο Δημήτρης Βίτσας, ενώ η μεγάλη έκπληξη είναι ότι ο Φώτης Κουβέλης μπαίνει στην κυβέρνηση και μάλιστα δίπλα στον Π.Καμμένο, αφού αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας.Ειδικότερα, τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης, μετά τον μίνι ανασχηματισμό στον οποίο υποχρεώθηκε ο πρωθυπουργός μετά την αποπομπή της Ρ.Αντωνοπουλου και την παραίτηση του Δ.Παπαδημητρίου, ανακοίνωσε λίγο πριν τις 18:30 ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ειδικότερα:Νέος υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος παραμένει και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.Υπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής στη θέση του Γιάννη Μουζάλα, «τον οποίο ο Πρωθυπουργός ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του στο Κυβερνητικό έργο», ο Δημήτρης Βίτσας.Τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει ο Φώτης Κουβέλης.Επίσης, υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη ΤζούφηΥφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο μέχρι σήμερα ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Αθανάσιος Ηλιόπουλος.Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ο κος Κωνσταντίνος Στρατής.Όπως είπε ο κ. Τζανακόπουλος, «οι αρμοδιότητες των νέων αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών θα καθοριστούν τις επόμενες ημέρες, ενώ καμία άλλη αλλαγή δεν επέρχεται στο κυβερνητικό σχήμα». Posted by GRnews on Wednesday, February 28, 2018

Dragasakis will also keep his position as deputy prime minister, according to The Associated Press.

The appointment means the 71-year-old economist and one-time senior member of the Greek Communist Party will have more direct involvement in ongoing negotiations with bailout creditors.

He replaces U.S.-based academic Dimitri Papadimitriou who resigned earlier this week along with his wife who held a junior cabinet post after it emerged she had received rent assistance despite having a high income.

Dimitris Vitsas was named as the new migration affairs minister, leaving his post as deputy defense minister. He replaces Yannis Mouzalas due to ill health.