Our Everyday Greek: This November we Speak in Greek on Thanksgiving Day

Try to match the Greek words with their translation in English.

Α. Ποιοι είναι οι προσκαλεσμένοι στο τραπέζι, την Ημέρα των Ευχαριστιών; Who is invited toThanksgiving dinner?

1.O αδελφόςτουμπαμπάμου. 1. My friend’s cousin, male.

H αδελφήτηςμαμάςμου. 2. Myuncle. O ξάδελφος της φίλης μου. 3. My cousin, female. H ξαδέλφημου. 4. My mom’s sister. O θείοςμου. 5. My aunt. H θείαμου. 6. Mydad’sbrother. Η φίλη μου η Γιωργία. 7. MyfriendNikos. Ο φίλος μου ο Νίκος. 8. My friend Georgia.