Our Everyday Greek: We Speak in Greek about our Thanksgiving Dinner Guests

Whom shall we invite in our Thanksgiving dinner? Maria (M) and Petros (Π) talk about their guests.

DIALOGUE

Greek phrase Pronunciation Meaning

Μ: ΤοΝοέμβριοείναι TO noEmvrio EEne In November

ηΗμέρατωνΕυχαριστιών. EE iMEra TON efharistiON. isThanksgiving Day.

Π: Εμείςκάθεχρόνο eMEES KAthe HROno Every year we organize

κάνουμετραπέζι KAnoome traPEzi themeal

στο σπίτι μας. STOSPEEtimas. inourhouse.

Μ: Ποιοι είναι καλεσμένοι φέτος; PiEE EEne kaleSMEni FEtos? Who are the guests this year?

Π: Οαδελφόςτηςμαμάςμου, O adeLFOS TEES maMAS moo, My mom’s brother,

οθείοςΧάρης, o THEEos HAris, uncle Harry,

ηαδελφήτουμπαμπάμου, EE adeLFEE TOO baBA moo, …