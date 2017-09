Our Everyday Greek: This September we Speak in Greek about our Greek Classes

Easy and common phrases you may use to describe in Greek your Greek class.

DO YOU LEARN GREEK?

Greek phrase Pronunciation Translation

Μ: Εγώ μαθαίνω Ελληνικά eYO maTHEno elliniKA I learn Greek

από την εφημερίδα aPO TEEN efimeREEda from the newspaper

Εθνικός Kήρυκας. ethniKOS KEErikas. The National Herald.

Εσύ μαθαίνεις Ελληνικά; eSEE maTHEnis elliniKA Do you learn Greek?

Ε: Ναι, μαθαίνω Ελληνικά NE, maTHEno elliniKA Yes, I learn Greek

στο σχολείο. STO shoLEEo. at school.

Μ: Τι κάνετε TEE KAnete? What do you do

στο μάθημα των ελληνικών; STO …