US Open: Sakkari Defeats Arina Rodionova; Baghdatis Eliminated

Results Wednesday from the U.S. Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Taro Daniel, Japan, def. Tommy Paul, United States, 6-1, 4-6, 4-6, 6-2, 6-2.

Stefano Travaglia, Italy, def. Fabio Fognini (22), Italy, 6-4, 7-6 (8), 3-6, 6-0.

Viktor Troicki, Serbia, def. Norbert Gombos, Slovakia, 3-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

Aleksandr Dolgopolov, Ukraine, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 6-3.

Tomas Berdych (15), Czech Republic, def. Ryan Harrison, United States, 6-4, 6-2, 7-6 (4).

David Goffin (9), Belgium, def. Julien Benneteau, France, 6-4, 2-6, 6-4, 6-2.

Guido Pella, Argentina, def. Steve Darcis, Belgium, 6-1, 6-2, 6-0.

Gael Monfils (18), France, def. Jeremy Chardy, France, 7-6 (6), 6-3, 6-4.

Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Pablo Cuevas (27), Uruguay, 7-5, 7-6 (3), 6-1.

Cedrik-Marcel Stebe, Germany, def. Nicolas Kicker, Argentina, 5-7, 6-3, 6-1, 6-1.

Andrey Rublev, Russia, def. Aljaz Bedene, Britain, 6-1, 6-4, 6-4.

Grigor Dimitrov (7), Bulgaria, def. Vaclav Safranek, Czech Republic, 6-1, 6-4, 6-2.

Mikhail Youzhny, Russia, def. Blaz Kavcic, Slovenia, 6-3, 5-7, 6-4, 6-3.

Fernando Verdasco, Spain, def. Vasek Pospisil, Canada, 6-2, 0-0.

Feliciano Lopez (31), Spain, def. Andrey Kuznetsov, Russia, 6-4, 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2.

Philipp Kohlschreiber, Germany, def. Tim Smyczek, United States, 6-1, 6-4, 6-4.

Santiago Giraldo, Colombia, def. Vincent Millot, France, 6-1, 6-0, 4-6, 4-6, 6-4.

Malek Jaziri, Tunisia, def. Thiago Moura Monteiro, Brazil, 7-6 (5), 4-6, 6-3, 5-7, 6-4.

John Millman, Australia, def. Nick Kyrgios (14), Australia, 6-3, 1-6, 6-4, 6-1.

Roberto Bautista-Agut (11), Spain, def. Andreas Seppi, Italy, 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (1).

Dustin Brown, Germany, def. Thomaz Bellucci, Brazil, 6-4, 6-3, 6-2.

Juan Martin Del Potro (24), Argentina, def. Henri Laaksonen, Switzerland, 6-4, 7-6 (3), 7-6 (5).

Adrian Mannarino (30), France, def. Richard Berankis, Lithuania, 6-2, 6-4, 6-2.

Taylor Fritz, United States, def. Marcos Baghdatis, Cyprus, 6-4, 6-4, 6-3.

Second Round

Sam Querrey (17), United States, def. Dudi Sela, Israel, 6-4, 6-1, 6-4.

Mischa Zverev (23), Germany, def. Benoit Paire, France, 6-3, 6-2, 3-6, 6-7 (3), 7-5.

John Isner (10), United States, def. Hyeon Chung, South Korea, 6-3, 6-4, 7-5.

Paolo Lorenzi, Italy, def. Gilles Muller (19), Luxembourg, 6-7 (4), 6-3, 7-6 (4), 6-3.

Kevin Anderson (28), South Africa, def. Ernests Gulbis, Latvia, 6-3, 7-5, 6-4.

Borna Coric, Croatia, def. Alexander Zverev (4), Germany, 3-6, 7-5, 7-6 (1), 7-6 (4).

Kyle Edmund, Britain, def. Steve Johnson, United States, 7-5, 6-2, 7-6 (4).

Nicolas Mahut, France, def. Albert Ramos-Vinolas (20), Spain, 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-0.

Pablo Carreno-Busta (12), Spain, def. Cameron Norrie, Britain, 6-2, 6-4, 6-3.

Lucas Pouille (16), France, def. Jared Donaldson, United States, 7-5, 6-4, 4-6, 3-6, 6-4.

Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, def. Evgeny Donskoy, Russia, 6-4, 6-4, 7-5.

Diego Sebastian Schwartzman (29), Argentina, def. Janko Tipsarevic, Serbia, 6-2, 6-4, 7-5.

Marin Cilic (5), Croatia, def. Florian Mayer, Germany, 6-3, 6-3, 6-3.

Women’s Singles

First Round

Risa Ozaki, Japan, def. Danielle Lao, United States, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (5).

Shuai Zhang (27), China, def. Sabine Lisicki, Germany, 6-7 (4), 6-3, 6-0.

Ana Bogdan, Romania, def. Taylor Townsend, United States, 6-4, 4-6, 6-3.

Agnieszka Radwanska (10), Poland, def. Petra Martic, Croatia, 6-4, 7-6 (3).

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Sofya Zhuk, Russia, 7-6 (3), 6-3.

Ons Jabeur, Tunisia, def. Brienne Minor, United States, 6-1, 7-5.

Coco Vandeweghe (20), United States, def. Alison Riske, United States, 2-6, 6-3, 6-4.

Lucie Safarova, Czech Republic, def. Anett Kontaveit (26), Estonia, 6-7 (5), 6-1, 6-4.

Nao Hibino, Japan, def. Catherine Cartan Bellis, United States, 6-3, 4-6, 7-5.

Kurumi Nara, Japan, def. Sara Sorribes Tormo, Spain, 6-1, 6-2.

Svetlana Kuznetsova (8), Russia, def. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 4-6, 6-4, 7-6 (2).

Evgeniya Rodina, Russia, def. Eugenie Bouchard, Canada, 7-6 (2), 6-1.

Shelby Rogers, United States, def. Kayla Day, United States, 6-2, 4-6, 6-4.

Daria Gavrilova (25), Australia, def. Allie Kiick, United States, 6-2, 6-1.

Elena Vesnina (17), Russia, def. Anna Blinkova, Russia, 6-1, 6-3.

Kirsten Flipkens, Belgium, def. Madison Brengle, United States, 6-2, 6-3.

Tatjana Maria, Germany, def. Ashley Kratzer, United States, 6-1, 6-1.

Daria Kasatkina, Russia, def. Qiang Wang, China, 6-7 (7), 6-2, 6-3.

Christina McHale, United States, def. Anastasia Pavlyuchenkova (19), Russia, 3-6, 6-3, 6-2.

Denisa Allertova, Czech Republic, def. Rebecca Peterson, Sweden, 6-2, 7-6 (5).

Second Round

Maria Sakkari, Greece, def. Arina Rodionova, Australia, 7-5, 6-3.

Venus Williams (9), United States, def. Oceane Dodin, France, 7-5, 6-4.

Petra Kvitova (13), Czech Republic, def. Alize Cornet, France, 6-1, 6-2.

Magdalena Rybarikova (31), Slovakia, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 7-6 (4), 7-6 (3).

Aleksandra Krunic, Serbia, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 6-3, 6-2.

Julia Goerges (30), Germany, def. Saisai Zheng, China, 6-2, 6-1.

Ashleigh Barty, Australia, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-1, 7-6 (7).

Sloane Stephens, United States, def. Dominika Cibulkova (11), Slovakia, 6-2, 5-7, 6-3.

Anastasija Sevastova (16), Latvia, def. Kateryna Kozlova, Ukraine, 6-4, 6-4.

Donna Vekic, Croatia, def. Shuai Peng (22), China, 6-0, 6-2.

Sofia Kenin, United States, def. Sachia Vickery, United States, 6-3, 4-6, 7-6 (0).

Maria Sharapova, Russia, def. Timea Babos, Hungary, 6-7 (4), 6-4, 6-1.