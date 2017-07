Our Everyday Greek: This Summer We Speak Greek at Our Hotel Lobby

This summer, explain to the receptionist in Greek whether you want a single or a double room, with a single or double bed, and with sea or garden view. Order your breakfast in Greek and choose your favorite delicacies from the hotel’s buffet.

MAIN PHRASES

1.AT THE HOTEL’S RECEPTION

These are common questions the receptionist may ask you, at the hotel’s lobby. Try to match the phrases in English with their translation in Greek.

Τι δωμάτιο θέλετε; 1. What kind of room would you like? Θέλετε ένα δίκλινο με μπάνιο; 2. Your passports, please.

3: Με ένα διπλό ή με δύο μονά κρεβάτια; 3. Would you like a double room with bathroom?

Θέλετε ένα δωμάτιο με θέα στη θάλασσα; 4. With a double or two single beds? Τα διαβατήριά σας παρακαλώ; 5. Would you like a room with sea view?

Explain the receptionist in Greek which type of room you prefer.

Έχετε ένα μονόκλινο δωμάτιο; 1. We want a double room. Θέλουμε ένα δίκλινο δωμάτιο. 2. We want a room with sea view. Θέλουμε ένα δωμάτιο με μπάνιο. 3. Do you have a single room? Θέλουμε ένα δίκλινο με δύο μονά κρεβάτια. 4. We want a room with bathroom. Θέλουμε ένα δίκλινο με ένα διπλό κρεβάτι. 5. Here are the passports. Θέλουμε ένα δωμάτιο με θέα στη θάλασσα. 6. Here are the keys. Ορίστε τα κλειδιά 7. We want a double room with two single beds. Ορίστε τα διαβατήρια. 8. We want a double room with a double bed. 9. Πού σερβίρετε το πρωινό; 9. Do you serve breakfast in the room? Σερβίρετε πρωινό στο δωμάτιο; 10. Where do you serve breakfast?

AT BREAKFAST

Explain the waiter in Greek what you would prefer for breakfast. Match the phrases in English with their translation in Greek.

Θέλω γάλα με κορν φλεικς. 1.Coffee with some milk, please. Καφέ με λίγο γάλα, παρακαλώ. 2. I want a croissant with marmalade. Τσάι χωρίς ζάχαρη, παρακαλώ. 3. I want a crepe with honey. Θέλω ομελέτα με τυρί και ζαμπόν. 4. I want milk with corn flakes. Θέλω κρουασάν με μαρμελάδα. 5. Tea without sugar, please. Θέλω κρέπα με μέλι. 6. I want an omelet with cheese and ham. Θέλω πορτοκαλάδα. 7. I want orange juice.

BASIC VOCABULARY

Greek phrase Pronunciation Meaning

Ένα Ena one

Έχετε; Ehete? Do you have?

Το δωμάτιο TO doMAtio room

Το μονόκλινο TO moNOklino single bed room

Το δίκλινο TO DEEklino double bed room

Το μπάνιο TO BAnio bathroom

To μονό κρεβάτι TO moNO kreVAti single bed

Το διπλό κρεβάτι TO diPLO kreVAti double bed

Έχει Ehi It has

Η θέα EE THEa view

Η θάλασσα EE THAlassa sea

Τα διαβατήρια TA diavaTEEria passports

Παρακαλώ parakaLO please

Ορίστε! oREESte! here you are!

Τα κλειδιά TA klidiA keys

Ο καφές O kaFES coffee

Το τσάι TO TSAi tea

Η ζάχαρη EE ZAhari sugar

Το γάλα TO YAla milk

Με ME with

Λίγο LEEyo little

Χωρίς hoREES without

Το τυρί TO tiREE cheese

Το ζαμπόν TO zaBON ham

Η ομελέτα EE omelEta omelet

Η μαρμελάδα EE marmeLAda marmalade

Το μέλι TO MEli honey

Η κρέπ-α EE KREpa crepe

Το γάλα TO Yala milk

Τα κορν φλέικς TA KOrn FLEiks corn flakes

Το κρουασάν TO krooaSAN croissant

Θέλω THElo I want

Θέλουμε THEloome we want

Θέλετε THElete you want

Πού; POO? Where?

Σερβίρετε servEErete you serve (plural, polite)

PRONUNCIATION KEY

i (idiom), ee (needle), e (energy), o (organism), oo (boot), y (yes), h (helium), th (theory), d (the). The capitalized syllables are accented.