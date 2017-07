Our Everyday Greek: This Summer we Speak Greek at the Hotel’s Reception

Maria (M), Petros (P) and Maria’s mother, Εleni (E) are at their hotel’s reception and talk with the receptionist (R) about the rooms they are going to get.

Greek phrase Pronunciation Translation

M: Καλημέρα. kaliMEra. Good morning.

Ρ: Καλημέρα. kaliMEra. Good morning.

Μ: Θέλουμε δύο δωμάτια. THEloome DEEo doMAtia. We want two rooms.

Έχετε; Ehete? Do you have?

Ρ: Τι δωμάτια; TEE doMAtia? What kind of rooms?

Μ: Ένα μονόκλινο ENa moNOklino A single room

για τη μαμά μου. yiA TEE mama moo. for my mom.

Π: Ένα δίκλινο για μας. Ena DEEklino yiA MAS. A double room for us.

Ρ: Με ξεχωριστό μπάνιο; ME xehoriSTO BAnio? With a separate bathroom?

E: Ναι, με ξεχωριστό. NE, ME xehoriSTO. Yes, separate.

Ρ: Το δίκλινο TO DEEklino The double room

με ένα διπλό ME Ena DEEplo with one double bed

ή με δύο μονά κρεβάτια; EE ME DEEo moNA kreVAtia? or with two single beds?

Π: Με ένα διπλό. ME Ena DEEplo. With one double bed.

E: Έχουν θέα; Ehoon THEa? Do they have a view?

Ρ: Το δίκλινο έχει θέα TO DEEklino Ehi THEa The double room has

στη θάλασσα. STEE THAlasa a sea view.

E: Το μονόκλινο; TO moNOklino? The single room?

Ρ: Έχει θέα στον κήπο. Ehi THEa STON KEEpo. It has garden view.

Π: Έχουν air condition? Ehoon air conditioning? Do they have air conditioning?

Ρ: Βεβαίως. veVEos. Of course they do.

Τα διαβατήριά σας, TA diavaTEEria sas, Your passports,

παρακαλώ. parakaLO. please.

Μ: Ορίστε. oREESte. Here you are.

Ρ: Ορίστε τα κλειδιά. oREESte TA klidiA. Here are your keys.

BASIC VOCABULARY

Greek phrase Pronunciation Meaning

Καλημέρα kaliMEra. Good morning.

Θέλουμε THEloome we want

Ένα Ena one

Δύο DEEo two

Έχετε; Ehete? Do you have?

Τι ΤΕΕ what, what kind

Το δωμάτιο TO doMAtio room

Τα δωμάτια TA doMAtia rooms

Το μονόκλινο TO moNOklino single bed room

Το δίκλινο TO DEEklino double bed room

Το μπάνιο TO BAnio bathroom

Το ξεχωριστό μπάνιο TO xehoriSTO BAnio

Το κρεβάτι TO kreVAti bed

Τα κρεβάτια TA kreVAtia beds

To μονό κρεβάτι TO moNO kreVAti single bed

Το διπλό κρεβάτι TO diPLO kreVAti double bed

Ή EE or

Για τη μαμά yiA TEE maMA for mom

Για μας yiA MAS for us

Έχουν Ehoon they have

Η θέα EE THEa view

Ο κήπος O KEEpos garden

Η θάλασσα EE THAlassa sea

Βεβαίως veVEos of course

Το διαβατήριο TO diavaTEErio passport

Τα διαβατήρια TA diavaTEEria passports

Παρακαλώ parakaLO please

Ορίστε! oREESte! here you are!

Το κλειδί TO kliDEE key

Τα κλειδιά TA klidiA keys

Σας SAS your (polite, plural)

MAIN PHRASES

Try to match the phrases in English with their translation in Greek:

Θέλω ένα μονόκλινο δωμάτιο. 1. We want a double room. Θέλουμε ένα δίκλινο δωμάτιο. 2. I want a room with sea view. Θέλουμε ένα δωμάτιο με ξεχωριστό μπάνιο. 3. I want a single room. Έχετε ένα δίκλινο με δύο μονά κρεβάτια; 4. We want a room with bathroom. Έχετε ένα δίκλινο με ένα διπλό κρεβάτι; 5. Here is the passport. Θέλω ένα δωμάτιο με θέα στη θάλασσα. 6. Here are the keys. Θέλω ένα δωμάτιο με θέα στον κήπο. 7. Here are the passports. Ορίστε το διαβατήριο. 8. Do you have a double room with two single beds? Ορίστε τα διαβατήρια. 9. Do you have a double room with a double bed? Ορίστε τα κλειδιά 10. I want a room with garden view.

PRONUNCIATION KEY

i (idiom), ee (needle), e (energy), o (organism), oo (boot), y (yes), h (helium), th (theory), d (the). The capitalized syllables are accented.