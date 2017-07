Maria Sakkari Made the Wimbledon 3rd Round; Marcos Baghdatis Beats James Ward

LONDON – Greek tennis player Maria Sakkari made the Wimbledon third round for the first time on Wednesday, counting her blessings that she once got the chop from a karate class, firstpost.com reports.

The 21-year-old from Athens defied her world ranking of 101 to knock out 44th-ranked Kristyna Pliskova of the Czech Republic 6-7 (6/8), 6-4, 6-4.

James Ward made it to the third round back in 2015 but has dropped out of the top 1000 in the world this year.

And Cypriot Marcos Baghdatis, a one-time Australian Open finallist made short work of the Brit, dispatching him 6-4, 6-4, 6-3, express.co reports.

(AP) Show courts schedule on Tuesday at Wimbledon:

Play begins on Centre Court and No. 1 Court at 1200 GMT

all other courts at 1030 GMT

Centre Court

Angelique Kerber (1), Germany, vs. Irina Falconi, United States

Martin Klizan, Slovakia, vs. Novak Djokovic (2), Serbia

Alexandr Dolgopolov, Ukraine, vs. Roger Federer (3), Switzerland

No. 1 Court

Milos Raonic (6), Canada, vs. Jan-Lennard Struff, Germany

Karolina Pliskova (3), Czech Republic, vs. Evgeniya Rodina, Russia

Dominic Thiem (8), Australia, vs. Vasek Pospisil, Canada

No. 2 Court

Juan Martin del Potro (29), Argentina, vs. Thanasi Kokkinakis, Australia

Agnieszka Radwanska (9), Poland, vs. Jelena Jankovic, Serbia

Jeremy Chardy, France, vs. Tomas Berdych (11), Czech Republic

Ons Jabeur, Tunisia, vs. Svetlana Kuznetsova (7), Russia

No. 3 Court

Kyle Edmund, Britain, vs. Alexander Ward, Britain

Ekaterina Alexandrova, Russia, vs. Garbine Muguruza (14), Spain

Evgeny Donskoy, Russia, vs. Alexander Zverev (10), Germany

Kristina Mladenovic (12), France, vs. Pauline Parmentier, France

Court 12

Richard Gasquet (22), France, vs. David Ferrer, Spain

Katie Boulter, Britain, vs. Christina McHale, United States

Grigor Dimitrov (13), Bulgaria, vs. Diego Schwartzman, Argentina

Oceane Dodin, France, vs. Lucie Safarova (32), Czech Republic

Court 18

Mona Barthel, Germany, vs. CoCo Vandeweghe (24), United States

Gael Monfils (15), France, vs. Daniel Brands, Germany

James Ward, Britain, vs. Marcos Baghdatis, Cyprus

(AP) — Results on Monday at Wimbledon:

Singles Men First Round

Jo-Wilfried Tsonga (12), France, def. Cameron Norrie, Britain, 6-3, 6-2, 6-2.

Pierre-Hugues Herbert, France, def. Nick Kyrgios (20), Australia, 6-3, 6-4 retired.

Benoit Paire, France, def. Rogerio Dutra Silva, Brazil, 6-4, 3-6, 7-6 (10), 6-4.

Karen Khachanov (30), Russia, def. Andrey Kuznetsov, Russia, 7-6 (4), 2-6, 6-3, 1-6, 6-2.

Simone Bolelli, Italy, def. Yen-hsun Lu, Taiwan, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4.

Jerzy Janowicz, Poland, def. Denis Shapovalov, Canada, 6-4, 3-6, 6-3, 7-6 (2).

Nikoloz Basilashvili, Georgia, def. Carlos Berlocq, Argentina, 6-4, 7-6 (3), 6-1.

Sam Querrey (24), United States, def. Thomas Fabbiano, Italy, 7-6 (5), 7-5, 6-2.

Dustin Brown, Germany, def. Joao Sousa, Portugal, 3-6, 7-6 (5), 6-4, 6-4.

Kei Nishikori (9), Japan, def. Marco Cecchinato, Italy, 6-2, 6-2, 6-0.

Thiago Monteiro, Brazil, def. Andrew Whittington, Australia, 4-6, 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5).

Andy Murray (1), Britain, def. Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-1, 6-4, 6-2.

Kevin Anderson, South Africa, def. Fernando Verdasco (31), Spain, 2-6, 7-6 (5), 7-6 (8), 6-3.

Roberto Bautista Agut (18), Spain, def. Andreas Haider-Maurer, Austria, 6-3, 6-1, 6-2.

Donald Young, United States, def. Denis Istomin, Uzbekistan, 5-7, 6-4, 6-4, 4-2, retired.

Florian Mayer, Germany, def. Viktor Troicki, Serbia, 6-1, retired.

Andreas Seppi, Italy, def. Norbert Gombos, Slovakia, 6-2, 3-6, 6-2, 6-1.

Rafael Nadal (4), Spain, def. John Millman, Australia, 6-1, 6-3, 6-2.

Peter Gojowczyk, Germany, def. Marius Copil, Romania, 7-6 (5), 2-6, 6-3, 6-1.

Sergiy Stakhovsky, Ukraine, def. Julien Benneteau, France, 6-3, 7-6 (8), 2-6, 6-2.

Lucas Pouille (14), France, def. Malek Jaziri, Tunisia, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-6 (2).

Marin Cilic (7), Croatia, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 6-4, 6-2, 6-3.

Fabio Fognini (28), Italy, def. Dmitry Tursunov, Russia, 6-1, 6-3, 6-3.

Lukas Rosol, Czech Republic, def. Henri Laaksonen, Switzerland, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4.

Daniil Medvedev, Russia, def. Stan Wawrinka (5), Switzerland, 6-4, 3-6, 6-4, 6-1.

Gilles Muller (16), Luxembourg, def. Marton Fucsovics, Hungary, 7-5, 6-4, 6-2.

Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Renzo Olivo, Argentina, 6-2, 6-0, 6-1.

Ruben Bemelmans, Belgium, def. Tommy Haas, Germany, 6-2, 3-6, 6-3, 7-5.

Steve Johnson (26), United States, def. Nicolas Kicker, Argentina, 6-4, 7-5, 6-3.

Aljaz Bedene, Britain, def. Ivo Karlovic (21), Croatia, 6-7 (5), 7-6 (6), 6-7 (7), 7-6 (7), 8-6.

Jiri Vesely, Czech Republic, def. Illya Marchenko, Ukraine, 6-1, 4-6, 4-6, 7-5, 6-1.

Radu Albot, Moldova, leads Facundo Bagnis, Argentina, 4-6, 6-4, 7-6 (9), susp., darkness.

Women First Round

Madison Keys (17), United States, def. Nao Hibino, Japan, 6-4, 6-2.

Beatriz Haddad Maia, Brazil, def. Laura Robson, Britain, 6-4, 6-2.

Camila Giorgi, Italy, def. Alize Cornet, France, 5-7, 6-4, 6-4.

Aryna Sabalenka, Belarus, def. Irina Khromacheva, Russia, 6-3, 6-4.

Wang Qiang, China, def. Chang Kai-chen, Taiwan, 6-3, 6-4.

Simona Halep (2), Romania, def. Marina Erakovic, New Zealand, 6-4, 6-1.

Venus Williams (10), United States, def. Elise Mertens, Belgium, 7-6 (7), 6-4.

Elina Svitolina (4), Ukraine, def. Ashleigh Barty, Australia, 7-5, 7-6 (8).

Carina Witthoeft, Germany, def. Mirjana Lucic-Baroni (26), Croatia, 6-3, 5-7, 8-6.

Barbora Strycova (22), Czech Republic, def. Veronica Cepede Royg, Paraguay, 6-3, 6-3.

Francesca Schiavone, Italy, def. Mandy Minella, Luxembourg, 6-1, 6-1.

Kristyna Pliskova, Czech Republic, def. Roberta Vinci (31), Italy, 7-6 (6), 6-2.

Naomi Osaka, Japan, def. Sara Sorribes Tormo, Spain, 6-3, 7-6 (3).

Maria Sakkari, Greece, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-3, 6-4.

Petra Kvitova (11), Czech Republic, def. Johanna Larsson, Sweden, 6-3, 6-4.

Dominika Cibulkova (8), Slovakia, def. Andrea Petkovic, Germany, 6-3, 3-6, 9-7.

Caroline Garcia (21), France, def. Jana Cepelova, Slovakia, 6-1, 6-1.

Madison Brengle, United States, def. Richel Hogenkamp, Netherlands, 6-3, 6-3.

Francoise Abanda, Canada, def. Kurumi Nara, Japan, 6-2, 6-4.

Jennifer Brady, United States, def. Danka Kovinic, Montenegro, 6-3, 6-1.

Ana Bogdan, Romania, def. Duan Ying-Ying, China, 6-4, 6-2.

Johanna Konta (6), Britain, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, 6-2, 6-2.

Irina-Camelia Begu, Romania, def. Naomi Broady, Britain, 6-4, 6-2.

Heather Watson, Britain, def. Maryna Zanevska, Belgium, 6-1, 7-6 (5).

Anastasija Sevastova (18), Latvia, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-1, 7-6 (3).

Ana Konjuh (27), Croatia, def. Sabine Lisicki, Germany, 6-1, 6-4.

Peng Shuai, China, def. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 6-7 (5), 6-0, 6-4.

Victoria Azarenka, Belarus, def. CiCi Bellis, United States, 3-6, 6-2, 6-1.

Donna Vekic, Croatia, def. Natalia Vikhlyantseva, Russia, 6-7 (6), 6-4, 6-1.

Carla Suarez Navarro (25), Spain, def. Eugenie Bouchard, Canada, 1-6, 6-1, 6-1.

Elena Vesnina (15), Russia, def. Anna Blinkova, Russia, 6-4, 5-7, 6-2.

Jelena Ostapenko (13), Latvia, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-0, 1-6, 6-3.