Our Everyday Greek: This Summer we Speak Greek During the Flight to Athens

This summer we speak Greek. Let’s learn to say more than καλημέρα and ευχαριστώ: useful and easy dialogues in Greek for every occasion. We start speaking Greek from the flight to Athens. Here are some common phrases and words we use in everyday conversations.

DIALOGUE

Maria and Petros are two friends traveling from New York to Athens by plane. During the flight they decide to start a conversation with the old lady next to them (κυρία Ελένη) to practice their Greek.

Greek phrase Pronunciation Translation

M: Καλημέρα kaliMEra. Good morning.

Είστε Ελληνίδα; EEste eliNEEda? Are you Greek ?

Ε: Ναι, είμαι Ελληνίδα. NE, EEme eliNEEda. Yes, I am Greek.

Εσείς; eSEEs? You ?

Μ: Εγώ είμαι eYO EEme I am

Ελληνοαμερικανίδα. elinoamerikaNEEda Greek-American

Π: Εγώ είμαι eYO EEme I am

Ελληνοαμερικανός. elinoamerikaNOS. Greek-American.

Ε: Ο μπαμπάς σου O baBAS soo Is your dad

είναι Έλληνας; EEne Elinas? Greek?

Μ: Ο μπαμπάς μου είναι O baBAs moo My dad

Έλληνας EEne Elinas is Greek

και η μαμά μου είναι ke EE maMA moo and my mom

Ιταλίδα. EEne itaLEEda. is Italian.

Ε: Το όνομά σου; TO Onoma soo? Your name?

Μ: Μαρία. maREEA. Maria.

Αυτός είναι ο Πέτρος. afTOS EEne O PEtros. He is Petros.

Π: Το όνομά σας; TO ONoma sas? What is your name?

Ε: Το όνομά μου TO Onoma moo My name

είναι Ελένη. EEne eLEni. is Eleni.

Πάτε στην Αθήνα; Pate STEEN aTHEEna? Are you going to Athens?

Μ: Εγώ πάω στη γιαγιά μου eYO PAo STEE yiayiA moo I am going to my grandmother

στη Θεσσαλονίκη. STEE thesaloNEEki. in Thessaloniki.

Ε: Πρώτη φορά πάτε PROti foRA PAte Is it your first time

στην Ελλάδα; STEEN eLAda? in Greece?

Π: Εγώ πάω πρώτη φορά eYO PAo PROti foRA I am going for the first time

και η Μαρία πάει KE EE maREEA PAi and Maria goes

κάθε καλοκαίρι. KAthe kaloKEri. every summer.

Μ: Εσείς πού πάτε; eSEES POO PAte? Where do you go?

Ε: Πάω στη Θεσσαλονίκη. PAo STEE thesaloNEEki. I go to Thessaloniki.

Π: A, πάμε μαζί. A, PAme maZEE. A, we go together.

IMPORTANT VOCABULARY

Greek word Pronunciation Meaning

Εγώ eYO I

Εσύ eSEE you

Εσείς eSEESyou (polite, plural)

Είμαι EEme I am

Είσαι EEse You are

Είναι EEne Is

Είμαστε EEmaste we are

Είστε EEste you are (polite, plural)

O Έλληνας Ο Elinas Greek (male)

Η Ελληνίδα ΕΕ eliNEEda Greek (female)

Ο Ελληνοαμερικάνος Ο elinoamerikaNOS Greek-American (male)

Η Ελληνοαμερικανίδα ΕΕ elinoamerikaNEEda Greek-American (female)

Πάω PAo I go

Πας PAS You go

Πάει PAi He goes

Πάμε PAme we go

Πάτε PAte you go (polite, plural)

Πάνε PAne they go

Πού POO where

Πρώτη PROti first

Φορά foRA time

Κάθε KAthe every

Καλοκαίρι kaloKEri summer

Το όνομα TO Onoma name

Μου MOO my

Σου SOO your

Του TOO his

Σας SAS your (polite, plural)

Note that a common ending for male adjectives is -ος and for female is -ίδα. O Έλληνας / η Ελληνίδα. Ο Αμερικανός / η Αμερικανίδα. Ο Ιταλός / η Ιταλίδα.

MAIN PHRASES

Try to match the phrases in English with their translation in Greek:

Are you Greek? 1. Πρώτη φορά πας Ελλάδα; What is your name? 2. Πού πας στην Ελλάδα; Where do you go in Greece? 3. Είσαι Ελληνίδα; Is it your first time in Greece? 4. Ποιο είναι το όνομά σου;

What would you answer to these questions in Greek?

PRONUNCIATION KEY

i (idiom), ee (needle), e (energy), o (organism), oo (boot), y (yes), h (helium), th (theory), d (the). The capitalized syllables are accented.