THESSALONIKI – As part of his tour in Thessaloniki and after visiting Amphipolis and Tomb of Kastas, ND President Kyriakos Mitsotakis is currently speaking at the annual general meeting of the Federation of Industries of Northern Greece.

Ζωντανά τώρα η ομιλία μου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Posted by Kyriakos Mitsotakis on Wednesday, May 24, 2017