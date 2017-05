Our Everyday Greek: With Blue and Green Colors We Paint the Aegean

In Greek we have many words to describe the blue color. Quite often we use the transliterated English word μπλε: ο μπλε ουρανός. This is not a Greek word and therefore it doesn’t change in any case, gender or number. We say: ο μπλε ουρανός, η μπλε θάλασσα. For the light blue we have two adjectives: ο γαλάζιος, -α, -ο and ο γαλανός, η γαλανή, το γαλανό. For the green we use ο πράσινος, -η, -ο or ο καταπράσινος, -η, -ο (very green).

The word color, το χρώμα, is neuter in Greek. Therefore, when we talk about the color, we put the adjective in the neuter gender, singular, γαλανό, πράσινο, γαλάζιο; or we just say μπλε:

1.1. Το χρώμα του κήπου είναι …..

1.2. Το χρώμα του νερού είναι …..

1.3. Το χρώμα του ουρανού είναι …..

1.4. Το χρώμα του ποταμού είναι …..

1.5. Το χρώμα της θάλασσας είναι …..

1.6. Το χρώμα της σημαίας είναι …..

1.7. Το χρώμα του ποταμού είναι …..

1.8. Το χρώμα της πεδιάδας είναι …..

1.9. Το χρώμα της λίμνης είναι …..

1.10. Το χρώμα του βουνού είναι …..

Choose the correct adjective (ο, η, το μπλε, ο πράσινος, -η, -ο, ο καταπράσινος, -η, -ο, ο γαλανός, -η, -ο, ο καταγάλανος, -η, -o, ο γαλάζιος, -α, -ο) and put it in the correct gender, nominative case, singular number, like in the given example:

Ο κήπος είναι …..

Ο κήπος είναι πράσινος.

2.1. Ο ποταμός είναι …..

2.2. H λίμνη είναι …..

2.3. Ο κήπος είναι …..

2.4. Το χωριό είναι …..

2.5. Το βουνό είναι …..

2.6. Το ποτάμι είναι …..

2.7. Το νερό είναι …..

2.8. Η σημαία είναι …..

2.9. Ο ουρανός σήμερα είναι …..

2.10. Η θάλασσα σήμερα είναι …..

Choose the correct adjective (ο, η, το μπλε, ο πράσινος, -η, -ο, ο καταπράσινος, -η, -ο, ο γαλανός, -η, -ο, ο καταγάλανος, -η, -o, ο γαλάζιος, -α, -ο) and put it in the correct gender, nominative case, and plural number.

3.1. Οι ωκεανοί είναι …..

3.2. Οι θάλασσες είναι …..

3.3. Τα νερά είναι …..

3.4. Οι αυλές στα χωριά είναι κατα…..

3.5. Οι πεδιάδες είναι …..

3.6. Οι κήποι στα χωριά είναι κατα…..

3.7. Τα χωριά της Ελλάδας είναι κατα…..

3.8. Τα βουνά είναι κατα…..

Put the adjectives green or blue in the nominative case, singular or plural together with the correct article.

4.1. Μου αρέσει .. ….. αυλή της γιαγιάς μου.

4.2. Μου αρέσουν .. ….. βουνά.

4.3. Μου αρέσει .. ….. κήπος στο χωριό μου.

4.4. Μου αρέσουν .. …..νερά.

4.5. Μου αρέσει .. ….. θάλασσα.

4.6. Μου αρέσει .. ….. ουρανός.

4.7. Μου αρέσουν .. ….. ωκεανοί.

4.8. Μου αρέσει .. ….. λίμνη.

Choose the correct adjective (ο, η, το μπλε, ο πράσινος, -η, -ο, ο καταπράσινος, -η, -ο, ο γαλανός, -η, -ο, ο καταγάλανος, -η, -o, ο γαλάζιος, -α, -ο) and put it in the correct gender, case, and number:

5.1. Περπατάω στον …… κήπο.

5.2. Περπατάμε στα …… βουνά.

5.3. Περπατάμε στα ….. χωριά.

5.4. Βλέπω τον ……ουρανό και τη ….. θάλασσα

5.5. Βλέπω τον …… ωκεανό.

5.6. Οι ….. παραλίες έχουν ….. σημαίες.

5.7. Κολυμπάω στη ….. θάλασσα.

5.8. Κολυμπάω στη ….. λίμνη.

5.9. Κολυμπάω στο ….. ωκεανό.

5.10. Κολυμπάω στο ….. ποταμό.

Keep in mind the adjectives’ endings

Singular: Masculine Feminine Neuter

Nom.: ο πράσιν-ος κήπ-ος η πράσιν-η αυλ-ή το πράσιν-ο χωρι-ό

Gen.: του πράσιν-ου κήπ-ου της πράσιν-ης αυλ-ής του πράσιν-ου χωρι-ού

Acc.: τον πράσιν-ο κήπ-ο την πράσιν-η αυλ-ή το πράσιν-ο χωρι-ό

Plural: Masculine Feminine Neuter

Nom.: οι πράσιν-οι κήπ-οι οι πράσιν-ες αυλ-ές τα πράσιν-α χωρι-ά

Gen.: των πράσιν-ων κήπ-ων των πράσιν-ων αυλ-ών των πράσιν-ων χωρι-ών

Acc.: τους πράσιν-ους κήπ-ους τις πράσιν-ες αυλ-ές τα πράσιν-α χωρι-ά