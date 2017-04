Our Everyday Greek: Get Ready for the Holidays: Blue Sea, Γαλάζια Θάλασσα

By Dimitra Pontoporou

Like the article, the adjective agrees in gender, number, and case with the noun it modifies, and has similar endings as well. Let’s make it easy and learn the adjective light blue, ο γαλάζιος, -α, -ο together with nouns it may modify.

VOCABULARY

Greek word Pronunciation Meaning

Ο γαλάζιος O yaLAzios light blue (masc.)

Η γαλάζια EE yaLAzia light blue (fem.)

Το γαλάζιο TO yaLAzio light blue (neut.)

Ο ουρανός O ooraNOS sky

Ο κόλπος O KOlpos golf, bay

Ο ωκεανός O okeaNOS ocean

Η θάλασσα EE THAlassa sea

Η παραλία ΕΕ paraLEEa beach

Η λίμνη EE LEEmni lake

Ο ποταμός Ο potaMOS river

Το νερό TO neRO water

Η σημαία EE siMEA flag

Βλέπω VLEpo I see

Κολυμπάω koliBAo swimm

Note that, when the stem ends in a vowel, the feminine adjective ends in -α: ο γαλάζι-ος, η γαλάζι-α, and when it ends in a consonant it ends in -η: ο κίτριν-ος, η κίτριν-η.

The masculine adjectives’ endings in the cases are the same as those of the masculine nouns ending in -ος: ο γαλάζιος ουρανός. The feminine adjectives’ endings are the same as those of the feminine nouns ending in -α: η γαλάζι-α θάλασσα. The neuter adjectives’ endings are the same as those of the neuter nouns endings in -o: το γαλάζιο.

Singular: Masculine Feminine Neuter

Nom.: ο γαλάζι-ος κόλπ-ος η γαλάζι-α θάλασσ-α το γαλάζι-ο νερ-ό

Gen.: του γαλάζι-ου κόλπ-ου της γαλάζι-ας θάλασσ-ας του γαλάζι-ου νερ-ού

Acc.: το γαλάζι-ο κόλπ-ο τη γαλάζι-α θάλασσ-α το γαλάζι-ο νερ-ό

Voc.: γαλάζι-ε κόλπ-ε γαλάζι-α θάλασσ-α γαλάζι-ο νερ-ό

Plural: Masculine Feminine Neuter

Nom.: οι γαλάζι-οι κόλπ-οι οι γαλάζι-ες θάλασσ-ες τα γαλάζι-α νερ-ά

Gen.: των γαλάζι-ων κόλπ-ων των γαλάζι-ων θαλασσ-ών των γαλάζι-ων νερ-ών

Acc.: τους γαλάζι-ους κόλπ-ους τις γαλάζι-ες θάλασσ-ες τα γαλάζι-α νερ-ά

Voc.: γαλάζι-οι κόλπ-οι γαλάζι-ες θάλασσ-ες γαλάζι-α νερ-ά

EXERCISES

1. The word color, το χρώμα, is neuter in Greek. Therefore, when we talk about the color, we put the adjective in the neuter gender, singular, γαλάζιο:

Το χρώμα του ουρανού είναι γαλάζιο.

1.1 Το χρώμα της θάλασσας είναι …..

1.2. Το χρώμα του νερού είναι …..

1.3. Το χρώμα του ουρανού είναι …..

1.4. Το χρώμα του ποταμού είναι …..

1.5. Το χρώμα της σημαίας είναι …..

2. Put the adjective ο γαλάζιος, -η, -ο in the correct gender, nominative case, singular number, like in the given example:

Το ποτάμι είναι …..

Το ποτάμι είναι γαλάζιο.

2.1. Το νερό είναι …..

2.2. H λίμνη είναι …..

2.3. Ο ουρανός σήμερα είναι …..

2.4. Η θάλασσα σήμερα είναι …..

2.5. Η σημαία είναι …..

3. Put the adjective ο γαλάζιος, -η, -ο in the correct gender, nominative case, and plural number (οι γαλάζιοι, οι γαλάζιες, τα γαλάζια).

3.1. Οι ωκεανοί είναι …..

3.2. Οι θάλασσες είναι …..

3.3. Τα νερά είναι …..

3.4. Οι λίμνες είναι …..

3.5. Οι παραλίες είναι …..

4. Put the adjective ο γαλάζιος, -α, -ο in the nominative case, singular or plural together with the correct article.

4.1. Μου αρέσουν .. …..νερά.

4.2. Μου αρέσει .. ….. θάλασσα.

4.3. Μου αρέσει .. ….. ουρανός.

4.4. Μου αρέσουν .. ….. ωκεανοί.

4.5. Μου αρέσει .. ….. λίμνη.

5. Put the adjective ο γαλάζιος, -η, -ο in the correct gender, number and case.

5.1. Βλέπω τον ……ουρανό και τη ….. θάλασσα

5.2. Βλέπω τον …… ωκεανό.

5.3. Οι ….. παραλίες έχουν ….. σημαίες.

5.4. Κολυμπάω στη ….. θάλασσα.

5.5. Κολυμπάω στη ….. λίμνη.

5.6. Κολυμπάω στο ….. ωκεανό.

5.7. Κολυμπάω στο ….. ποταμό.

5.8. Κολυμπάω στη ….. παραλία.

PRONUNCIATION KEY

i (i-diom), ee (n-ee-dle), e (e-nergy), o (o-rganism), oo (b-oo-t), y (y-es), h (h-elium), th (th-eory), d (th-e), gh (w-olf). The capitalized syllables are accented.