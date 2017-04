Our Everyday Greek: At Easter Dinner Clink Red Eggs and Speak Greek

By Dimitra Pontoporou

Βάφω means dye and τσουγκράω or τσουγκρίζω means clink, or crack together. At Greek Easter we dye red eggs and we crack them together at dinner saying Χριστός Ανέστη (hriSTOS aNEsti), Christ is risen and responding Αληθώς Ανέστη (aliTHOS aNEsti), He is truly risen.

WE DYE RED EGGS

Greek verb Pronunciation Meaning

Εγώ βάφ-ω eYO VΑfo I dye

Εσύ βάφ-εις eSEE VAfis you dye

Η Μαρία βάφ-ει EE maREEa VAfi Maria dyes

Εμείς βάφ-ουμε eMEES VAfoome we dye

Εσείς βάφ-ετε eSEES VAfete you dye

Η Μαρία και ο Πέτρος βάφ-ουν EE maREEa KE O PEtros VAfoon Maria and Petros dye

Put the correct form of the verb βάφω.

1.1.Το Πάσχα εγώ ….. με τη γιαγιά μου κόκκινα αυγά.

1.2.Το Πάσχα εμείς ….. κόκκινα αυγά.

1.3. Εμείς το Πάσχα ….. κόκκινα αυγά.

1.4. Εσείς ….. κόκκινα αυγά;

1.5. Η γιαγιά μου και η μαμά μου ….. κόκκινα αυγά.

WE CRACK RED EGGS

Τσουγκράω is a conjugation B verb, while βάφω is a conjugation A verb.

Greek verb Pronunciation Meaning

Εγώ τσουγκρ-άω eYO tsooGRAo I crack

Εσύ τσουγκρ-άς eSEE tsooGRAS you crack

Η Μαρία τσουγκρ-άει EE maREEA tsooGRAi Maria cracks

Εμείς τσουγκρ-άμε eMEES tsooGRAme we crack

Εσείς τσουγκρ-άτε eSEES tsooGRAte you crack

Η Μαρία και ο Πέτρος τσουγκρ-άνε O PEtros KE EE maREEa tsooGRAne Petros and Maria crack

Put the correct ending of the verb τσουγκράω, add the correct gender and case of the adjective red, ο κόκκιν-ος, -η, -ο.

2.1. Στην Ανάσταση τσουγκρά-.. το ….. αυγό μου με τον παππού μου και λέω Χριστός Ανέστη.

2.2. Το Πάσχα τσουγκρ-.. τα ….. αυγά και λέμε Χριστός Ανέστη.

2.3. Η γιαγιά μου τσουγκρ-.. το ….. αυγό της με την αδελφή μου και λέει Χριστός Ανέστη.

2.4. Η αδελφή μου τσουγκρ-.. το ….. αυγό της με της γιαγιάς μου και λέει Αληθώς Ανέστη.

2.5. Στην Ανάσταση ο παππούς και η γιαγιά μου τσουγκρ-.. τα ….. αυγά τους.

Add the missing words: Πάσχα, Χριστός, Ανέστη, Αληθώς, Ανάσταση, κόκκινο, κόκκινα, αυγά, τσουγκράμε.

3.1. Το ….. βάφουμε τα αυγά κόκκινα.

3.2. Στην ….. τσουγκράω το ….. αυγό μου με τον παππού μου και λέω Χριστός …..

3.3. Στην Ανάσταση ….. τα ….. αυγά και λέμε ….. Ανέστη.

3.4. Η γιαγιά μου τσουγκράει το ….. αυγό της με τον παππού και λέει ….. Ανέστη.

3.5. Ο παππούς τσουγκράει το ….. αυγό του με της γιαγιάς μου και λέει Αληθώς …..

3.6. Στην Ανάσταση ο παππούς και η γιαγιά μου τσουγκράνε τα ….. αυγά τους και λένε Χριστός …..

3.7. Ο Πέτρος και η Μαρία μετά την ….. τρώνε τα ….. αυγά τους.

IS TI RED OR YELLOW?

Put the adjectives ο κίτρινος, -η, -ο (yellow) or ο κόκκινος, -η, -ο (red) in the correct gender, nominative case, singular number, like in the given example:

Το μέλι είναι …..

Το μέλι είναι κίτρινο.

4.1. Η μαργαρίτα είναι ……

4.2. Η φωτιά είναι …..

4.3. Η φέτα του λεμονιού είναι …..

4.4. Η φλούδα του πεπονιού είναι …..

4.5. Ο ήλιος στο ηλιοβασίλεμα είναι …..

Put the adjectives ο κίτρινος, -η, -ο (yellow) or ο κόκκινος, -η, -ο (red) in the correct gender, nominative case, plural number.

5.1. Οι φλούδες του πεπονιού είναι …..

5.2. Τα αυγά του Πάσχα είναι …..

5.3. Τα λεμόνια είναι …..

5.4. Οι μαργαρίτες είναι ……

5.5. Οι αχτίδες του ήλιου ….

6. Put the adjective ο κίτρινος, -η, -ο (yellow) or ο κόκκινος, -η, -ο (red) in the correct gender, number and case.

6.1. Μου αρέσουν τα ….. αυγά το Πάσχα.

6.2. Μου αρέσουν οι …… μαργαρίτες.

6.3. Μου αρέσει ο ….. ήλιος στο ηλιοβασίλεμα.

6.4. Μου αρέσει η ….. φωτιά.

6.5. Δεν μου αρέσουν τα πολύ ….. αυγά.