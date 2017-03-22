Order of Battalions in the National Day Parade on 5th Avenue New York

NEW YORK – The order of the Battalions in the National Day Parade on 5th Avenue New York, commemorating the 196th Anniversary of Greek Independence 1821, has been announced.
The parade will take place in Sunday, March 26, 2017, 1:30 p.m.
Read the parade battalions order:
1. NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT MOUNTED COLOR GUARD
2. NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT CEREMONIAL BAND
3. FIRE DEPARTMENT OF NEW YORK HELLENIC SOCIETY
4. COLOR GUARD – BANNER OF THE FEDERATION AND THE GREEK AND AMERICAN FLAGS
5. THE BOARD OF DIRECTORS OF THE FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK
6. FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NY – PETROS GALATOULAS, PRESIDENT
7. 2017 PARADE GRAND MARSHALS:
• IOANNIS SAVVIDIS
• GEORGE D. YANCOPOULOS, M.D., PHD
8. 2017 PARADE HONORARY MARSHAL: EMIRATES AIRLINE
9. HONORARY PARADE CHAIRMAN – HIS EMINENCE ARCHBISHOP DEMETRIOS, PRIMATE OF THE GREEK ORTHODOX CHURCH OF AMERICA
10. PARADE CHAIRMEN EMERITUS
• JOHN CATSIMATIDIS
• PHILIP CHRISTOPHER
11. PARADE CHAIRMEN
• VASILIOS GOURNELOS
• GEORGE KALERGIOS
12. PARADE CO-CHAIRS
• ARIS KOURKOUMELIS
• ANTHONY MIHAILIDIS
• PAUL KOTRONUS
13. REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE UNITED STATES
14. REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF GREECE AND THE REPUBLIC OF CYPRUS
15. HONORED GUESTS AND OFFICIALS
HONORARY BATTALION
63RD STREET, FIFTH TO PARK AVENUES
1) THESSALONIKI COLLEGE FROM THE REPUBLIC OF GREECE
GREEK SCHOOL OF PLATO MARCHING BAND
ACROPOLIS FLAG CARRIED BY ARISTA STUDENTS OF THE HELLENIC COMMUNITIES
PRESIDENTIAL GUARD OF THE REPUBLIC OF GREECE – EVZONES
NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT – SAINT PAUL’S SOCIETY
NEW YORK CITY DEPARTMENT OF CORRECTION HELLENIC SOCIETY
LAOGRAFIKOS OMILOS AMERIKIS- GREEK AMERICAN FOLKLORE SOCIETY
KALAVRYTAN, 1821
LAVARON OF ’21 – KALAVRYTAN FRATERNITY
LAVARON OF KALAMATA SOCIETY “SAINT APOSTOLE”
LAVARON OF MANI SOCIETY
LAVARON GEROS TOU MOREA
LAVARA EXODOS MESOLOGIOU, AETOLOAKARNANES & D.O.R.S.
LAVARON CRETAN ASSOCIATION “OMONOIA”
LAVARON PONTION SOCIETY
LAVARON RIGAS FERAIOS
XANTHOS O FILIKOS PATMOS ASSOCIATION, INC.
2) FLOAT # 1– MISS GREEK INDEPENDENCE
3) CATHEDRAL OF HOLY TRINITY, NEW YORK, NY
CATHEDRAL SCHOOL
ST. BASIL ACADEMY
4) HELLENIC MEDICAL SOCIETY
HELLENIC LAWYERS ASSOCIATION
5) FLOAT #2– HELLENIC TIMES SCHOLARSHIP FUND
6) FLOAT #3 – FEDERATION OF STEREA HELLAS – CELEBRATING 100 YEARS – ELEFTHERIANI SOCIETY
FEDERATION OF STEREA HELLAS OF U.S.A. & CANADA
GEORGIOS KARAISKAKOS, HERO OF 1821 PORTRAYED BY JOHN NIKOPOULOS
NAFPAKTIAN BROTHERHOOD, DAUGHTERS ROUMELIS, ST. DEMETRIOS BROTHERHOOD, PLATANOS SOCIETY,
VELOUHIO OF ATLANTA, AETOLPAKARNANIAN MUUAL, AGRINION SOCIETY, ANALYPSIS SOCIETY, ATHANASIOS
DIAKOS, DIPLATANOS SOCIETY, GALAXIDI SOCIETY, KATAFIGION SOCIETY, KARPENISI SOCIETY, PERISTA
SOCIETY, THERMOPYLES SOCIETY, ELEFTHERIANI SOCIETY, ENOSIS EVRYTANON AMERIKIS TO KARPENISI,
SYLLOGOS EVRYTANON AMERIKIS-PANAGIA I PROUSSIOTISA
7) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH OF ROCHESTER – CELEBRATING 100 YEARS
PANHELLENIC CULTURAL ASSOCATION, PARISH COUNCIL, CHOIR, GREEK SCHOOL, SUNDAY SCHOOL, HOPE
AND JOY, GOYA, DROSOPIGI SOCIETY, AGIA PARASKEVI SOCIETY, OMONIA FLAMBOURO, PONTIOS SOCIETY
FIRST BATTALION
63RD STREET, FIFTH TO PARK AVENUES
8) FLOAT #4– ATLANTIC BANK
9) ZOODOHOS PEGHE GREEK ORTHODOX CHURCH, BRONX, NY
GREEK AMERICAN INSTITUTE
10) FLOAT #5 – CYPRUS FEDERATION
PAN-CYPRIAN BAND
CYPRUS FEDERATION OF AMERICA
PANCYPRIAN ASSOCIATION OF AMERICA, DIVISIONS: ATHLETIC, YOUTH ATHLETIC (ELEFTHERIA), WOMEN’S
ISSUES NETWORK, DANCE, CHOIR, ASGATA ASSOCIATION “CYPRUS”, CYPRUS YOUTH COMMITTEE AMERICA
(CYCA), LAMPOUSA CYPRIOT-AMERICAN ASSOCIATION, ENOSIS LEFKARITON IN AMERICA, NJ CYPRIOT
ASSOCIATION SALAMIS, KALAVASOS FRATERNITY, PANPAPHIAN ASSOCIATION, UNITED CYPRIANS OF AMERICA
11) ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH OF KINGSTON
12) FLOAT #6 – AHEPA FAMILY
AHEPA EMPIRE STATE DISTRICT 6, NJ DISTRICT 5, YANKEE DISTRICT 7
DAUGHTERS OF PENELOPE, SONS OF PERICLES AND MAIDS OF ATHENA
13) FLOAT #7– ALMA BANK
BAND:#1- NYC ALL CITY HS BAND
14) ST. JOHN THE BAPTIST GREEK ORTHODOX CHURCH, NEW YORK CITY
14A) ST. ELEFTHERIOS GREEK ORTHODOX CHURCH, NEW YORK CITY
14B) ST. NICHOLAS GREEK ORTOHOX CHURCH OF NEWBURGH, NY
15) FLOAT #8 – INVESTORS SAVINGS BANK
16) FLOAT #9 – PAN-ICARIAN
PAN-ICARIAN BROTHERHOOD OF AMERICA
17) FLOAT #10– HIMARRIOTON SOCIETY
18) FLOAT #11- UNITED CHIOS SOCIETIES
BAND:#2- EMERSON HS BAND
CHIAN FEDERATION
PAN CHIAKI SOCIETY, INC. “KORAIS”
UNITED CHIOS SOCIETIES OF AMERICA & CANADA
19) FLOAT #12 – ARCHANGEL MICHAEL CHURCH
GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE ARCHANGEL MICHAEL, PT. WASHINGTON, NY
20) ACADEMY OF HELLENIC PAIDEIA
21) FLOAT #13- HELLENIC COMMUNITIES OF BROOKLYN & STATEN ISLAND
STS CONSTANTINE & HELEN CATHEDRAL OF BROOKLYN, NY
ST. NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH AT THE WORLD TRADE CENTER
BAND:#3- BOY SCOUT TROOP 236 BAND
KIMISIS THEOTOKOU OF BROOKLYN
HOLY CROSS – BROOKLYN
THREE HIERARCHS – BROOKLYN
HOLY TRINITY – ST. NICHOLAS – STATEN ISLAND
22) FLOAT #14- ST. DEMETRIOS OF MERRICK
GREEK ORTHODOX CHURCH OF ST. DEMETRIOS, MERRICK, NY
23) PAN LEMNIAN PHILANTHROPIC ASSOCIATION “HEPHAESTUS” INC
24) FLOAT #15- ST. BARBARA OF ORANGE
SAINT BARBARA GREEK ORTHODOX CHURCH OF ORANGE, CT
25) FLOAT #16– ST. IRENE CHRYSOVALANTOU
SACRED PATRIARCHAL MONASTERY OF ST. IRENE CHRYSOVALANTOU
EXECUTIVE ECCLESIASTICAL COUNCIL
PHILOPTOCHOS SOCIETY, YOUTH, GREEK SCHOOL OF ST. IRENE CHRYSOVALANTOU,
PTA OF THE GREEK SCHOOL, ST. NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH, BROOKLYN, NY,
EXECUTIVE ECCLESIASTICAL COUNCIL, PHILOPTOCHOS SOCIETY, GREEK SCHOOL OF ST. NECTARIOS
PTO OF THE GREEK SCHOOL
26) FLOAT #17 – CORONA
TRANSFIGURATION OF CHRIST CHURCH OF CORONA, NEW YORK
TRANSFIGURATION GREEK SCHOOL
27) FLOAT #18 – CRETAN SOCIETIES
OF NY & NJ
UNITED CULTURAL & EDUCATION COMMITTEE OF NY & NJ CRETANS
CRETAN ASSOCIATION “OMONOIA”, CRETAN WOMEN’S ASSOCIATED “PASIFAE”
LAVRYS CRETAN YOUTH ORGANIZATION OF NEW YORK, SYLLOGOS KRETON-MINOS,
CRETAN SISTERHOOD OF BROOKLYN, CRETAN BROTHERHOOD OF BROOKLYN
KAZANTZAKIS YOUTH, PHILOXENIA OF STATEN ISLAND, DICTAMOS OF WESTCHESTER
THE WHITE MOUNTAINS & ARKADI OF NJ, EROTOKRITOS & ARETOYSA OF LONG ISLAND
28) GREEK SCHOOL OF PLATO FROM BROOKLYN, NEW YORK
29) FLOAT #19– ST. NICHOLAS, FLUSHING
BAND:#4- NEWARK SYMPHONIC BAND
ST. NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH
WILLIAM SPYROPOULOS SCHOOL
GREEK AFTERNOON SCHOOL “STEFANOS & ARETI TSERPELIS”
SUNDAY SCHOOL – P.T.A.
CHOIR – PARISH COUNCIL
30) FLOAT #20 – PAN KERKYRAIKOS
PAN KERKYRAIKOS ASSOCIATION OF AMERICA
OTHONI SOCIETY OF USA
PAN ERIKOUSA SOCIETY OF AMERICA
31) FLOAT #21– PAN GREGORIAN
PAN GREGORIAN ENTERPRISES
32) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURH OF NEW YORK CITY
33) FLOAT #22 – CARNIVAL OF LOVE
34) FLOAT #23- ST. DEMETRIOS OF JAMAICA
BAND:#5- YONKERS MILITARY BAND
ORTHODOX CHURCH OF ST. DEMETRIOS, JAMAICA, NY
35) PANAGHIA OF ISLAND PARK GREEK ORTHODOX CHURCH, ISLAND PARK, NY
36) HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH OF NEW ROCHELLE, NY
GREEK AFTERNOON SCHOOL, BOY SCOUTS, GIRL SCOUTS, PHILOPTOCHOS, AHEPA
37) WILLIAM CULLEN BRYANT HIGH SCHOOL GREEK CLUB
MANHASSET HIGH SCHOOL HELLENIC CLUB
ARCHBISHOP MOLLOY HIGH SCHOOL GREEK CLUB
FRANK SINATRA SCHOOL OF THE ARTS GREEK CLUB
FRANCIS LEWIS HIGH SCHOOL HELLENIC CLUB
GREEK CLUB OF LONG ISLAND CITY HIGH SCHOOL
TOWNSEND HARRIS HIGH SCHOOL GREEK CLUB
38) FLOAT #24 – ST. DEMETRIOS CATHEDRAL, ASTORIA
G.O.C. ST DEMETRIOS CATHEDRAL OF ASTORIA & STS CATHERINE & GEORGE CLERGY,
BOARD OF TRUSTEES, DAY SCHOOL, HIGH SCHOOL, AFTERNOON SCHOOL, PHILOPTOCHOS,
G.O.Y.A., BOY & GIRL SCOUTS
39) FLOAT #25- ARMENIAN
KNIGHTS OF VARTAN -ARMENIAN FRATERNAL ORGANIZATION
40) STUYVESANT HIGH SCHOOL GREEK CLUB
BRONX HIGH SCHOOL OF SCIENCE HELLENIC CULTURAL SOCIETY
BROOKLYN TECHNICAL HIGH SCHOOL GREEK CLUB
41) ST. MARKELLA CATHEDRAL OF ASTORIA, NY
HOLY METROPOLIS OF G.O.C. OF AMERICA
CATHEDRAL OF SAINT MARKELLA OF ASTORIA
EXECUTIVE COUNCIL, PHILOPTOCHOS SOCIETY, GREEK SCHOOL
SAINT ISIDOROS CHURCH OF BETHPAGE L.I.
PARISH EXECUTIVE COUNCIL, PHILOPTOCHOS SOCIETY
42) HELLENIC LYCEUM OF KAVALA, GREECE
43) FLOAT #26 – KASTORIAN SOCIETY
BAND:#6- PASSAIC COUNTY BAND
SOCIETY OF KASTORIANS “OMONOIA” INC., PHILOPTOCHOS KASTORIA, YOUTH KASTORIA,
PAN MACEDONIAN ASSOCIATION OF AMERICA, PAN-MACEDONIAN STUDY CENTER, HELLENIC AMERICAN
LIBRARY ELIAS NEOFYTIDES, MACEDONIAN TV, PAN MACEDONIAN NY & NJ DISTRICT, ARISTOTLE UNIVERSITY
OF THESSALONIKI, GROUP OF CIVIL ENGINEERS, THESSALONIKI, KASTORIA, MAVROVON, ALIAKMON,
HALKIDIKI, DRAMA, GIANNITSA, KAVALA, KILKIS, KOZANI, KORISOS, LITOHORO, KOSTARAZION, OINOE,
THASSOS, ALEXANDER THE GREAT, KATERINI, NAOUSA
44) FLOAT #27- GREEK CHILDRENS FUND
45) LOUPAKIS SCHOOL
46) FLOAT #28- PONTIAN OF NEW YORK & CONNECTICUT
PAN PONTIAN FEDERATION OF USA & CANADA
PONTION SOCIETY “KOMNINOI”
PANAGIA SOUMELA PONTION AMERIKIS
PONTIAN SOCIETY “PONTOS” OF NORWALK
47) FLOAT #29 – PAN-ARCADIAN
BAND:#7- PARK RIDGE HS BAND
PAN ARCADIAN FEDERATION OF AMERICA, EASTERN DISTRICT
“GEROS TOU MORIA”
EPARXIA KYNOURIAS
SECOND BATTALION
64TH STREET, FIFTH TO PARK AVENUES
48) PATRIOT BRASS ENSEMBLE – METROPOLIS BAND
49) FORT LEE POLICE DEPARTMENT- MOTORCYCLE UNIT
50) GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY
51) HELLENIC FEDERATION OF NEW JERSEY
52) FLOAT #30 – ST. JOHN THE THEOLOGIAN OF TENAFLY
GREEK ORTHODOX METROPOLITAN CATHEDRAL OF ST. JOHN THE THEOLOGIAN, TENAFLY, NJ
53) SAINT BARBARA GREEK ORTHODOX CHURCH OF TOMS RIVERS, NJ
54) ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH OF CLIFTON, NJ
55) FLOAT #31– ST. ATHANASIUS OF PARAMUS
ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH OF PARAMUS, NJ
56) GREEK ORTHODOX CHURCH OF ASCENSION OF FAIRVIEW, NJ
57) KIMISIS TIS THEOTOKOU GREEK ORTHODOX CHURCH OF HOLMDEL, NJ
58) ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH OF OCEAN, NJ
BAND:#8- EMERSON HS BAND
59) RUTGERS UNIVERSITY HELLENIC CULTURAL ASSOCIATION
60) THE COLLEGE OF NEW JERSEY HELLENIC STUDENT ASSOCIATION
61) NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY HELLENIC CULTURAL ASSOCIATION
62) WILLIAM PATTERSON UNIVERSITY HELLENIC CULTURAL ASSOCIATION
63) MONTCLAIR UNIVERSITY HELLENIC SOCIETY
64) FLOAT #32– ST. NICHOLAS OF WYCKOFF
ST. NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH OF WYCKOFF, NJ
65) FLOAT #33 – ST. GEORGE OF PISCATAWAY
ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH OF PISCATAWAY, NJ
66) ST. ANDREW GREEK ORTHODOX CHURCH OF RANDOLPH, NJ
67) FLOAT #34– ST. DEMETRIOS OF UNION
ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH OF UNION, NJ
68) FLOAT #35 – STS NICHOLAS OF ROSELAND
ST. NICHOLAS, CONSTANTINE AND HELEN OF ROSELAND, NJ
69) FLOAT #36 – HOLY TRINITY OF HICKSVILLE
GREEK ORTHODOX CHURCH OF HOLY TRINITY, HICKSVILLE, NY
BAND:#9- BOY SCOUT TROOP 236 BAND
70) FLOAT #37– HOLY RESURRECTION OF BROOKVILLE
GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE HOLY RESURRECTION, BROOKVILLE, NY
71) FLOAT #38 – ST. PARASKEVI OF GREENLAWN
ST. PARASKEVI GREEK ORTHODOX SHRINE CHURCH
PARISH COUNCIL, PHILOPTOHOS, GREEK SCHOOL, SUNDAY SCHOOL,
GREEK-AMERICAN PRE-SCHOOL, GIRL SCOUTS, GOYA, PTO, JOY, HOPE, YAL
72) AESCULAPIAN THESSALIAN BROTHERHOOD
73) STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WEST NYACK, NY
74) FLOAT #39– HOLY CROSS OF WHITESTONE
GREEK ORTHODOX CHURCH OF HOLY CROSS
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WHITESTONE
75) ST. PETROS THE APOSTLE GREEK ORTHODOX CHURCH OF BRONX
EVDOXIA LEVESANOS SCHOOL
AGIA ELPIS PHILOPTOHOS
CULTURAL FOLKLORE SOCIETY FROM PIRREAS, GREECE
76) PANSAMIAN BROTHERHOOD “PYTHAGORAS” OF NY
77) FLOAT #40 – ST MARKELLA – WANTAGH
ST MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH AND SCHOOL OF WANTAGH, NY
78) FOLKLORE & CULTURAL SOCIETY OF DOROPOLIS, GREECE
79) FLOAT #41 – EPIROTES
PANEPIROTIC FEDERATION, SOCIETY OF EPIROTES, ANAGENESIS, SOULIOTISSES,
PYRRHUS BENEVOLENT SOCIETY, DAUGHTERS OF EPIRUS
80) BAYSIDE HIGH SCHOOL HELLENIC SOCIETY
BENJAMIN N. CARDOZO HIGH SCHOOL GREEK CLUB
81) FLOAT #42 – CATHEDRAL OF ST. PAUL, HEMPSTEAD
GREEK ORTHODOX CHURCH OF SAINT PAUL CATHEDRAL
82) FLOAT #43 – MESSINIAN
MESSINIAN BENEVOLENT ASSOCIATION “ARISTOMENIS
83) FEDERATION OF DODECANESE SOCIETIES OF USA AND THE YOUTH
NISYRIAN SOCIETY OF NEW YORK RHODES, KOS, KALYMNOS, KARPATHOS, KASOS, SYMI, NISYROS, LEROS,
ASTYPALEA, KASTELLORIZO, TILOS, HALKI, PATMOS, LIPSI
BAND:#10- PARK RIDGE HS BAND
THIRD BATTALION
65TH STREET, FIFTH TO PARK AVENUES
84) ARISTOTELIO UNIVERSITY OF THESSALONIKI – DEPT OF CIVIL ENGINEERING
85) BROTHERHOOD OF MANI, INC.
86) PAN ELIAKOS SOCIETY OF NEW YORK, INC
87) KALAMATA SOCIETY
88) FLOAT #44 – OLYMPIACOS
OLYMPIACOS FAN CLUB
89) ST. NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH, WEST BABYLON, NY
GREEK AFTERNOON SCHOOL, GOYA, JOY, PARISH COUNCIL
90) HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH, BRIDGEPORT, CT
91) FLOAT #45 – ASSUMPTION CHURCH
GREEK ORTHODOX CHURCH OF ASSUMPTION, PORT JEFFERSON, NY
92) GREEK ORTHODOX CHURCH OF OUR SAVIOUR COMMUNITY, RYE, NY
93) GREEK ORTHODOX COUNCIL OF ELECTRICAL WORKERS, LOCAL #3 IBEW
94) INTERCOLLEGIATE HELLENIC SOCIETY OF AMERICA
HOFSTRA UNIVERSITY HELLENIC SOCIETY
HELLENIC STUDENTS MANHATTAN COLLEGE
HELLENIC SOCIETY OF ST. JOHN’S UNIVERSITY
NEW YORK UNIVERSITY HELLENIC CLUB
STONYBROOK GREEK & CYPRIOT STUDENTS
QUEENS COLLEGE ICAROS GREEK CLUB
FORDHAM UNIVERSITY UNDERGRADUATE & LAW SCHOOL GREEK CLUB
HUNTER HELLENIC SOCIETY
BINGHAMPTON GREEK CLUB
COLUMBIA UNIVERSITY HELLENIC SOCIETY
QUINNIPIAC UNIVERSITY HELLENIC SOCIETY
SUNY MARITIME COLLEGE HELLENIC CULTURAL CLUB
95) FLOAT #46– FEDERATION OF LACONIAN SOCIETIES
FEDERATION OF ASSOCIATED LACONIAN SOCIETIES
NEW YORK SOCIETY “VRYSEON ANAVRYTIS”, ARCHODIKO SOCIETY, SOCIETY ARNIOTON “ST ATHANASIOS”,
DAFNIOTON SOCIETY “SAINT GEORGE”, GYTHION ASSOCIATION OF UNITED STATES, INC, KOUTOUMOU
SOCIETY OF AMERICA, ASSOCIATION LACEDAEMONIANS, NY, LYKOYRGIAN –LACONIAN GUARD, ASSOCIATION
MAGOULIOTON OF SPARTA, MYSTRAS SOCIETY OF PA AND DE, PANTANASSA ASSOCIATES OF MYSTRIOTES
IN AMERICA, PETRINA, PROGRESSIVE, BROTHERHOOD, SPARTAN SOCIETY
96) NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT HIGHWAY PATROL
97) FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK MEMBERS AND 2017 PARADE COMMITTEE
• FLOATS WILL BE LINED UP ON 62ND STREET FROM FIFTH TO LEXINGTON AVENUES
• PARKING FOR BUSES WILL BE FROM 80TH TO 83RD STREETS, MADISON TO PARK AVENUES
• ALL GUESTS WITH SEATING PASSES MUST ENTER 5TH AVENUE FROM 70TH STREET